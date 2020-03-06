На заметку. Консультанты «Зелёной аптеки» в Слуцке рассказали, что поможет предупредить пролежни

Люди, которые вынуждены долго лежать из-за болезни, часто страдают от пролежней. Консультанты «Зелёной аптеки» рассказали «Кур'еру"‚ какие кремы, масла и вещества помогут предупредить возникновение пролежней или ускорить их заживление.

Ликоподий

Присыпка создаёт тончайшую дышащую плёнку, не давая влаге контактировать с кожей, предотвращает возникновение опрелостей и покраснений.

Ликоподий используется для обработки пролежней, для обезболивания, обеззараживания, подсушивания и заживления открытых ран и язв, при повышенной потливости, для снятия воспаления, раздражения и успокоения кожи.

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Бальзам «Возрождение»

Это кедровое масло, дополненное кедровой живицей, пчелиным воском и кедровой камедью. Бальзам обладает бактерицидным и ранозаживляющим действием.

Способствует регенерации кожи, усиливает местное кровоснабжение, ускоряет заживление ран и трещин. Бальзам восстанавливает не только защитные функции организма, но и помогает телу стать более подвижным и гибким, уменьшает боли в суставах и мышцах.

Витаон

«Витаон» — средство, которое состоит из экстрактов лекарственных растений: мяты, ромашки, полыни, зверобоя, шиповника, чабреца, тысячелистника, календулы, тмина, фенхеля, чистотела, почек сосны. Оказывает противовоспалительное, обезболивающее, регенерирующее, антимикробное, противозудное, смягчающее и успокаивающее действие.

Паста «Лостерин»

Цинко-нафталановая паста оказывает подсушивающее, вяжущее и обеззараживающее действие. Уменьшает зуд, раздражение кожи, обладает антибактериальным, обезболивающим действием, улучшает микроциркуляцию, повышает интенсивность обменных процессов.

«Лостерин» рекомендован при опрелостях, раздражении кожи, что помогает ухаживать за кожей лежачих больных.

Крем «Пантенол плюс хлоргексидин»

Косметическое средство, содержащее антибактериальный компонент. Крем подходит для ухода за чувствительной и повреждённой кожей, при потёртостях, царапинах, расчёсах, раздражении. Крем восстанавливает структуру кожи, увеличивает прочность волокон коллагена, уменьшает воспаления, обладает противовоспалительным действием, активен против бактерий.

Гриб весёлка

Бобровая струя

Малавит

Весёлка нормализует уровень холестерина и кровяного давления, создаёт неблагоприятные условия для развития атеросклероза. Ликвидирует воспалительные процессы независимо от их локализации — в почках, печени, желудочно-кишечном тракте, суставах. Гриб лечит трофические язвы, пролежни, опухолевые поражения кожных покровов. Используется при высоких нагрузках на организм.Для человека бобровая струя обладает мощными лечебно-профилактическими свойствами, укрепляет иммунитет. Благодаря мускусу организм больного сам справляется с пролежнями. Это вещество способствует быстрой ликвидации гнойных инфекций, воспаления, улучшает тканевый обмен. Также оказывает ранозаживляющее, бактерицидное, регенерирующее действие.

Состоит из растворов солей, минералов, экстрактов и настоев трав, корней, смол и камеди. «Малавит» используется для наружного и местного применения, включая слизистые. Это средство обладает антисептическим и антибактериальным действием практически на все виды аэробной и анаэробной микрофлоры, вирусы и грибки.