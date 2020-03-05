В Могилёве будут судить женщину, которая выбросила из окна младенца

Прокуратура Могилёвской области изучила и направила в Могилёвский областной суд уголовное дело в отношении 45-летней жительницы Могилёва. Обвиняемая выбросила в окно чужого ребёнка, сообщает TUT.BY.

Днём 2 декабря 2019 года пьяная женщина, будучи в гостях у родственников, по мнению прокуратуры, «желая умышленно лишить жизни малолетнего Г., 2019 года рождения», выбросила его из окна квартиры, расположенной на первом этаже многоэтажки.

Женщина была очень пьяна и не могла объяснить, как младенец оказался на улице, ранее сообщал СК.

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Она взяла 9-месячного Матвея, одетого в колготки, полукомбинезон и лёгкую кофточку, на руки, вышла с ним на балкон, открыла окно и бросила его вниз. «При этом она сознавала, что ребёнок в силу своего возраста не мог оказать ей активное сопротивление и защитить себя. Обвиняемая действовала в отношении него с особой жестокостью, поскольку падение с высоты 2,7 метра — расстояние от окна до земли, а также длительное нахождение на промёрзшей земле, припорошенной снегом, при температуре окружающей среды около 2 градусов ниже нуля могли причинить ему особые страдания и мучения», — считают в прокуратуре.

В результате падения малыш получил перелом затылочной кости. Под балконом его нашёл прохожий, мальчика отправили в больницу.

После лечения Матвея и его брата изъяли из семьи, родителям дали время обдумать всё и исправиться. Потом мальчиков вернули.

Женщине грозит от восьми до двадцати пяти лет лишения свободы.