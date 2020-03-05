Наталья Бартошик разработала проект развития народного музея в деревне Городище и участвует в конкурсе социальных проектов Social Weekend, чтобы получить средства на его реализацию.

«Три года назад, в апреле 2017 года, я помогла жителям деревни Городище Слуцкого района Минской области создать экспозицию в музее. На это ушёл год — экспозиция появилась, — рассказала Наталья Бартошик. — Но музей должен развиваться, работать, да и здание нужно содержать, а для этого нужны средства. Поэтому я подала заявку на конкурс.

Музей деревни Городище — это музей малой родины. Здесь собраны экспонаты об уникальной истории этой местности, представлены артефакты быта и народных промыслов. Нами разработано несколько туристических маршрутов, есть исследовательские и образовательные программы, рассчитанные на детей и взрослых". Авторы проекта хотят создать агротуристический комплекс: обустроить дворовую площадку около здания для приёма тургрупп, оформить дополнительный зал для этнографической коллекции. Это привлечёт в музей новых посетителей и позволит развиваться уникальному объекту культуры.

Как поддержать проект

Конкурсанты проходят несколько этапов. Первый — это народное голосование. Для того чтобы проголосовать за проект по развитию музея, необходимо отправить SMS с номером 2217 на единый номер 7755. Для того чтобы пройти в следующий тур, нужно не менее 600 голосов.

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СПРАВКА: Стоимость SMS составляет для абонентов A1 — 1 рубль, для МТС — 1,4 рубля, для life:) — 1,25 рубля (с учётом НДС).

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