В МТС начались продажи умного браслета Honor Band 5i

В сети салонов и интернет-магазине МТС стартовали продажи фитнес-браслета Honor Band 5i. Новинку можно приобрести как единым платежом, так и в рассрочку.

Honor Band 5i отслеживает пульс, поддерживает 9 спортивных режимов, а также может управлять музыкой на смартфоне.

Также у фитнес-браслета есть защита корпуса от влаги, благодаря которой устройство выдерживает погружение на глубину до 50 метров и может быть использовано во время тренировок в бассейне.

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Honor Band 5i оснащен цветным 0,96-дюймовым дисплеем. Гаджет легко подключается к разъёмам USB напрямую для последующей зарядки. Емкого аккумулятора хватает на 7−9 дней автономной работы.

Фитнес-браслет Honor Band 5i можно приобрести в МТС за 69 рублей. При покупке в рассрочку на год ежемесячный платеж составит 6,27 рублей.

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