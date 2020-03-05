Следователи возбудили уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности‚ а медики рассказали о состоянии пострадавших‚ которые находятся в больнице.

Напомним‚ что в среду, 4 марта‚ на глубине 600 метров произошло ЧП — подземная машина столкнулась с целиком горной выработки. Водитель погиб, а 7 пассажиров получили травмы.

Как сообщила пресс-служба Минздрава‚ После проведения консилиума специалистов, принято решение двух пациентов с сочетанной травмой из реанимации перевести в Городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи в Минск, ещё трех пациентов, у которых диагностированы сложные переломы — в РНПЦ травматологии и ортопедии.

Реклама

Один пациент остается на лечении в Солигорской больнице в отделении травматологии. Его состояние стабильное, через несколько дней планируется перевод на амбулаторное лечение.

Следственный комитет рассказал‚ что по время расследования проводится анализ изъятой производственной и технической документации, в том числе регламентирующей вопросы техники безопасности, охраны труда, эксплуатации транспортного средства. Назначены судебно-медицинские, автотехническая и другие экспертизы, допрашиваются пострадавшие, работники и должностные лица организации.