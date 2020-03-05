В здании Слуцкого суда продолжается судебный процесс над бандой, которая грабила стариков и сжигала их заживо. В четверг, 5 марта, последнее слово дали четвёртому обвиняемому Сергею Захарчене.

Это заседание суда было очень коротким, оно продлилось меньше одной минуты.

Последнее слово сказал 36-летний Сергей Захарченя. Он обвиняется только в краже, произошедшей в конце 2018-го. Ранее прокурор запрашивал ему 1 год исправительных работ.

Он сказал только одну фразу: «Мне нечего сказать».

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После его слов суд удалился в совещательную комнату для постановления приговора. Приговор будет оглашён завтра в 14.00.

Ранее, в понедельник, 2 марта, последнее слово было дано трём обвиняемым по этому делу. Вот что они сказали:

33-летний Валентин Бушнин (обвинение запросило 18 лет):

«Я прошу прощения у родственников погибших. Высокий суд, я прошу вас лишь об одном — судить меня за то, что лично я совершил. Я виноват только в том, что брал деньги у погибших. Я никогда не подстрекал никого к насилию и никакого насилия в отношении потерпевших не предпринимал. Пусть каждый отвечает за свои действия. Прошу вас объективно подойти к этому вопросу во время вынесения данного мне приговора».

25-летний Виталий Мятеж (обвинение запросило 22 года в колонии усиленного режима):

«Прошу снисхождения у высокого суда и дать мне минимальное наказание. В содеянном искренне раскаиваюсь».

29-летний Виктор Скрундик (обвинение запросило исключительную меру наказания — расстрел):

«Прошу большое извинение у всех потерпевших, родственников погибших. И прошу вас обратить внимание на то, на что никто не обратил внимания — на моё чистосердечное признание. Как мы уже знаем, всех погибших похоронили и списали всё на несчастный случай. Я же содействовал следствию. Показал и рассказал, что на самом деле произошло. Прошу вас во всём разобраться и жестоко меня не наказывать».

Напомним, что трёх жителей Слуцкого района обвиняют в убийстве 79-летнего и 94-летнего пенсионеров и покушении на убийство 85-летней женщины. По данным следствия, обвиняемые сначала душили стариков, а потом сжигали их заживо. Всё это происходило в январе 2019 года. Всех их связывают родственные отношения. Как говорят жители деревни Ульяновка Слуцкого района, банда держала в страхе жителей этой и окрестных деревень.

В ТЕМУ: Обвиняемые из банды убийц стариков были немногословны. Что они сказали в последнем слове