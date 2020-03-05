Наталья Гурбо, руководитель клуба «Крылатый дозор» Слуцкого эколого-биологического центра учащихся: «Многие горожане из жалости или любопытства стараются подкормить диких уток и лебедей, обитающих на реке в центре Слуцка. Птицы быстро привыкают к обилию пищи и перестают есть природные корма.



В дикой природе лебеди и утки питаются следующими видами корма:

водной растительностью (ряской, водорослями);

насекомыми и их личинками;

ракушками;

мелкой рыбой и земноводными.

Чаще люди кормят водоплавающих птиц купленным в ближайшем магазине батоном. Видя реакцию птиц на брошенные крошки, многие уверены в их пользе для организма утки. Но можно однозначно говорить о большом вреде, ведь в природе ничего подобного хлебу не существует. Пищеварительная система диких птиц просто не может переварить этот корм.

Хлеб водоплавающим птицам давать категорически запрещено! Тому есть сразу несколько причин:

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Утки и лебеди, переевшие хлеба, погибают от закупорки желудка. Если утка постоянно подкармливается усилиями сердобольных граждан, у неё обязательно разовьётся хроническое расстройство пищеварения. Птицы «подсаживаются» на хлеб как на лёгкую и калорийную пищу, быстро жиреют и утрачивают способность к воспроизводству, становясь одновременно лёгкой добычей для хищников. Некоторые птицы, «на убой» закормленные булками, попросту не в состоянии летать из-за крайнего ожирения! Так что питание «фастфудом» вредно не только для людей. «Подсаженные» на хлеб утки (по причине всё того же ожирения) не способны к перелётам. Часто птицы погибают от сердечной недостаточности. Замечено, что в водоёмах, где живут такие «хлебные» утки, вода очень быстро портится и цветёт. Погибает до 80% всей флоры и фауны водоёма, после чего он быстро превращается в грязную, вонючую лужу. Причина в том, что желудок птиц хлеб толком переварить не может, отчего вода загрязняется огромным количеством непереваренных продуктов обмена. Эффект сравним с выбросом из канализации крупного города в чистый горный ручей.

Таким образом, уток и лебедей кормить хлебом и прочими хлебобулочными изделиями нельзя! Это вредит как самим птицам, так и окружающей среде.

Утки и лебеди — это дикие птицы, они должны самостоятельно искать еду и в случае необходимости перелетать туда, где её больше.

Подкармливать водоплавающих птиц можно только в сильные морозы и в случае льда на водоёме. В других случаях это не доброе дело, а жестокость в угоду человеческому эгоизму!

Если хотите помочь пернатым в сильный мороз, то нужно делать это правильно. Уткам и лебедям подойдут проваренные каши без соли и сахара. Особенно они оценят перловку, овсянку. Также подойдут зерновые хлопья. Они хорошо размокают и плавают на поверхности воды. Стоит давать пернатым и овощи. Наиболее полезными будут протёртая капуста и морковка. Не стоит давать тыкву и кабачок. Если хотите побаловать птицу, то принесите ей немного творога.

Помните, что невмешательство человека в природу — это самое доброе дело!"