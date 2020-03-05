Новые факты о коронавирусе (отчёт ВОЗ)

Всемирная организация здравоохранения опубликовала отчёт группы международных экспертов. Их новые данные содержат и ранее неизвестные факты.

Читайте выдержки из отчёта о COVID-19.

Откуда вирус

Геном COVID-19 на 96% идентичен коронавирусу летучих мышей и на 86−92% — коронавирусу панголинов. Значит, наиболее вероятная причина появления коронавируса — передача мутировавшего вируса от животных человеку.

Симптомы

Наиболее распространённые:

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лихорадка — 88%

сухой кашель — 68%

изнеможение — 38%

отхаркивание слизи при кашле — 33%,

одышка — 18%,

боль в горле — 14%,

головные боли — 14%,

мышечные боли — 14%,

озноб — 11%,

тошнота и рвота — 5%,

заложенность носа — 5%,

диарея — 4%,

насморк — 0%.

Симптомы проявляются в течение ближайших дней у подавляющего большинства заражённых COVID-19. Редки случаи, когда у человека диагностировали коронавирус, а симптомов всё ещё не было.

Тяжесть

У 80% заболевших — лёгкая форма заболевания (из тех, кто находится в больницах).

5%, у которых COVID-19, — на искусственной вентиляции лёгких.

15% подают высококонцентрированный кислород (на протяжении нескольких дней).

В среднем 3−6 недель болеют люди, заразившиеся COVID-19 и у которых болезнь протекает в тяжёлой форме или они находились в критическом состоянии.

В среднем 2 недели болеют те, у кого заболевание протекает в лёгкой форме.

Как лечат

В Китае, откуда началась пандемия, успели опробовать разные методы. Наиболее успешные внедрены по всей стране, поэтому уровень смертности в Китае стал ниже, чем месяц назад. Самое важное — выявление болезни на ранних стадиях, особенно до появления симптома «матового стекла», когда в лёгких фиксируются многочисленные поражения.

Как пишет TUT. BY, в качестве примера в отчёте рассматривается лечение 50-летнего мужчины, который обратился в больницу спустя неделю после начала болезни. На тот момент у него была температура 39 градусов, озноб, кашель, усталость и одышка. Рентген грудной клетки показал несколько пятнистых теней в обоих лёгких.

На 9-й день болезни, когда тест показал, что у пациента COVID-19, его поместили в изолятор и стали подавать через маску высоконасыщенный кислород.

Из медикаментов он получал интерферон альфа-2b и лопинавир + ритонавир. Моксифлоксацин для профилактики вторичной инфекции. Кстати, ритонавир применяется для лечения ВИЧ, но в случае с коронавирусом его используют для противовирусной терапии.

Так как у мужчины была сильная одышка и понижение содержания кислорода в крови, ему внутривенно вводили метилпреднизолон (для сдерживания воспаления лёгких).

Температура тела пациента опустилась до 36,4 градуса, но не исчезли другие основные симптомы: кашель, одышка, усталость.

12-й день болезни: в тканях организма мужчины продолжали скапливаться клеточные элементы с примесью крови и лимфы, ухудшалось состояние лёгких.

У пациента была клаустрофобия, поэтому ему делали не искусственную вентиляцию лёгких, а проводили кислородную терапию при помощи назальных катетеров.

На 14-й день его гипоксемия и одышка усилились, насыщение крови кислородом упало с 95% до 60%, а потом внезапно остановилось сердце. Спасти его не удалось.

Уровень смертности

Исследование 44 672 инфицированных в Китае показало, что уровень смертности составил 3,4% (данные приведены на 17 февраля).

Однако 3,4% - это предварительная цифра (ниже, в справке прочитайте почему). Для сравнения: у сезонного гриппа летальность составляет 0,1%.

Показатели смертности от COVID-19 разнятся в зависимости от возраста, сопутствующих болезней, пола пациента и особенно от реакции системы здравоохранения.

Уровень смертности среди лиц с сопутствующими заболеваниями составляет:

13,2% — сердечно-сосудистые заболевания;

9,2% — диабет;

8,4% — гипертония;

8,0% — хронические респираторные заболевания;

7,6% — рак;

1,4% — без предшествующих заболеваний.

Женщины заражаются так же часто, как и мужчины. От коронавируса умерли 2,8% инфицированных китайских женщин, 4,7% - мужчин. У беременных болезнь протекает не тяжелее, чем у других.

Чем моложе человек, тем меньше шансов, что он заразится COVID-19 и он разовьётся у него до критического состояния.

Заболеваемость и смертность по разным возрастам СПРАВКА. Самый правильный способ подсчитать истинную летальность заболевания — дождаться окончания эпидемии, когда исход всех случаев заражения будет ясен. С вероятностью 95% летальность коронавирусной инфекции лежит в пределах 0,4−4% от всех заражённых, пишет «Медуза», ссылаясь на данные исследования Имперского колледжа (Лондон).

Частота заражений

Исследование данных по Уханю, Шэньчжэню, провинциям Сычуань и Гуандун показало, что при непосредственном личном контакте с больным вероятность заражения составляет от 1% до 5%.

Чтобы сдерживать дальнейшее распространение вируса, авторы отчёта настоятельно рекомендуют следующие меры:

немедленно выявлять и изолировать заразившихся;

тщательно отслеживать и мониторить близкие контакты;

помещать контактировавших с заболевшими на карантин.

Очень важно, чтобы население принимало непосредственное участие в этом процессе.

Считается, что в среднем один больной коронавирусом может заразить 2−3 человека. В одной из последних научных работ называется коэффициент 3,28. Это выше, чем ранее считала ВОЗ (1,95). В любом случае это выше единицы. Это значит, что эпидемия сама по себе не остановится, пишет «Медуза». По крайней мере, пока не будет вакцинирована значительная часть населения. Вакцину же до сих пор не разработали.

Что с вирусом сейчас

Вне Китая в 76 странах заражено свыше 12 600 человек, умерло 214 человек (48 летальных исходов за сутки)

В самом Китае число случаев заражения с момента вспышки составляет 80 409 человек. 52 045 (2189 за сутки) выздоровели и были выписаны из больниц. 3012 человек умерли.

За минувшие сутки заражённых COVID-19 выявили в Польше, Аргентине, Чили и Украине.

В Италии 3089 человек заразившихся, с 5 марта в этой стране закрывают все школы и университеты.

Данные ООН — вспышка COVID-19 только в феврале привела к экономическим потерям в размере $ 50 млрд.

По данным на 4 марта, в Беларуси зарегистрировано шесть случаев коронавируса.

Четыре — в Минске, два — в Витебской области. 14 500 человек находятся на контроле по COVID-19.