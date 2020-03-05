«Кур'ер» и Lampa передали в «Красный Крест» вещи случчан. Фотофакт

Lampa (женский проект газеты «Кур'ер») передали в «Красный Крест» более десяти пакетов с вещами случчан. Их организация передаст тем, кто в них нуждается — многодетным и малообеспеченным семьям.

Среди вещей — игрушки, обувь, одежда для детей, мужчин и женщин. Они остались с благотворительной ярмарки, которую женский проект Lampa провёл 25 декабря в ночном клубе Parking в помощь случчанке Анастасии Демидович.

Напомним, что во время ярмарки, благодаря партнёрам и случчанам, удалось собрать на лечение Анастасии — 1737 рублей.