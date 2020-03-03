Работаю в одной школе Слуцка. Знала, что с нового года будут по-новому начисляться зарплаты бюджетникам. Но чтобы так…

Недавно мы получили зарплату за январь. Я не думала писать вам, жаловаться. Мы, педагоги, привыкли, когда на нас экспериментируют и заваливают какой угодно работой, но только не тем, как лучше учить детей… Только вот, получив зарплату за январь, я не нашла сил сдерживаться. И после двух недель раздумий пишу вам.

Мы с коллегами получили, мягко говоря, меньше, чем обычно. Кто-то получил меньше на 100 рублей, а кто-то на 300! Представляете?! Получается, что если ты обычный учитель, то сейчас получил как техничка, которая не имеет педагогического образования и учит детей не ходить по мытому.

Зачем было получать категории, если тебе за это сейчас не платят? Очень хотелось бы получить ответ, как теперь начисляются зарплаты и куда делись наши честно заработанные деньги. Узнала, что, оказывается, 25 февраля была «горячая линия» Госконтроля, куда можно было звонить. Но всё получилось как всегда в нашем государстве — о «горячей линии» никто не знал, а вопросов у нас ох как много. Потом было смешно читать отчёты, что у бюджетников всё хорошо и ничего такого не выявлено: «Большинство фактов снижения заработной платы за январь при проверке не подтверждаются».

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Как же это «мило» на фоне того, что в городе люди только и говорят об этих гениальных «перерасчётах».

Всё хорошо у нас? Так обратите внимание на слуцкие школы.

Сразу вспомнились слова президента: «Если только при этой нагрузке, что вы имеете, вы получите на рубль меньше, я вас прошу, сообщите мне. Я тогда разберусь со всеми, кто вносил эти предложения».

А у нас тут не на рубль, и не на два. А на 100 и 200 рублей меньше. Так скажите, кто будет отвечать? Можно имена и фамилии этих ответственных лиц?

Простите, что не называю своей фамилии. Вы поймёте, потому что вы знаете, что у нас бывает за правду.

Буду рада, если другие учителя напишут, что у них зарплата осталась такая же или даже стала больше. Мне тогда будет легче, я посчитаю всё недоразумением и буду надеяться, что за февраль всё посчитают по справедливости.

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