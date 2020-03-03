Пришла весна! Приглашаем за новинками в магазин белья «Новый образ»

Друзья, рады предложить Вам широкий выбор бюстгальтеров, трусиков, купальников и корректирующего-утягивающего белья.
Выбор огромный! В наличии много красивого белья больших, редких размеров которых не найти в других магазинах.
Также в ассортименте магазина: халаты, сорочки, домашняя одежда, эротическое белье и комплекты. И теперь со всем ассортиментом вы можете ознакомиться не только в инстаграм, но и на нашем сайте belio.by
Там можно удобно выбрать и заказать с доставкой понравившиеся модели!
К празднику 8 марта Вас уже ждет очень много новинок! В продаже есть подарочные сертификаты на любую сумму. Также у нас можно рассчитаться по карте рассрочки «Халва».
- Большое поступление купальников Anabel Arto и широкий выбор в течение всего года! По очень приятным ценам!
- В наличии купальники: на чашки A, B, C, D, E, F, J, H, I, J. Шикарные купальники на большие размеры — только у нас! Ассортимент постоянно пополняется.
- Только у нас представлен широкий выбор белья на средние, большие и самые большие размеры груди от популярных белорусских брендов Milavitsa, Bravo и Misstyle. Такие размеры и модели не найти в других магазинах.
- В наличии шикарные, нарядные и неповторимые комплекты белья от бренда «Anabel Arto».
Изысканные комплекты с узорами из бархата на сетке в красно-бежевом цвете. С push-up и без push-up.
- Притягательные комплекты из сочетания кружева и сатина:
- Нарядный, выразительный комплект с бюстом в форме балконет в завораживающем серо-фиолетовом цвете:
- Невероятный бесшовный комплект с бюстом super push-up с эффектом корсета:
- Постоянные поступления и обновление линейки комплектов push-up и без push-up на малые и средние полноты. Много новинок в светлых оттенках:
Очень много УДОБНЫХ, КАЧЕСТВЕННЫХ, АНАТОМИЧЕСКИ ПРАВИЛЬНЫХ моделей бюстгальтеров! Для средних и больших размеров, для нестандартных типов фигур. Всё это + грамотная консультация делают наш магазин лучшим выбором!
- Эксклюзивная новинка от Sermija!
Формованная чашка бюстгальтера разработанная из полотна Simplex, которое в результате воздействия высоких температур приобретает и отлично держит форму, даже под тяжестью большой груди, сохраняя первоначальную плотную текстуру полотна.
Преимущество конструкции гладкой молдированной чашки бюстгальтера в отсутствии соединительных швов, бюст незаметен под одеждой!
В наличии много корректирующего-утягивающего белья для разных типов фигур. С помощью корректирующего белья поможем Вам смоделировать фигуру до минус 1−2 размеров и чувствовать себя на все 100%. Если вы хотите скорректировать фигуру под определённую одежду, платье, костюм, то берите эту вещь с собой для достижения лучшего результата.
Корректирующее бельё — незаменимая вещь в женском гардеробе. Бельё не просто избавит от лишних сантиметров в талии и на ягодицах за счёт стягивания, оно моделирует фигуру, делая её более пропорциональной. При этом каждая женщина обязательно найдёт наиболее подходящий для себя вариант, который позволит ей выглядеть безупречно на любой вечеринке и празднике или просто каждый день.
Предлагаем записаться к нам на услугу — бра-фиттинг!
Эта услуга очень отличается от сервиса в обычных бельевых магазинах, где консультанты вроде бы тоже помогают выбирать белье.
Опытный специалист бра-фиттер поможет определить, какую модель и размер бюстгальтера Вам следует носить, с учётом всех анатомических особенностей груди и тела.
Большинство женщин испытывают такие проблемы как:
- Вечно спадающие с плеч или врезающиеся бретели
- Пояс бюстгальтера скручивается и задирается вверх
- Грудь вываливается за пределы чашек
- Косточки бюстгальтера режут и натирают, оставляют красные следы и синяки на коже в конце дня
- Грудь визуально выглядит некрасивой, искаженной формы
- Возникает дискомфорт в спине, пояснице, плечах и самой груди
Если Вы столкнулись хотя бы с одной из этих проблем — стоит записаться к нам на услугу бра-фиттинг! Тем более, что для наших покупателей эта услуга абсолютно бесплатна!
Бра-фиттер помогает клиентке примерять белье, ускоряя весь процесс — застегнет вам пояс, посадит его в нужное место, отрегулирует бретели, сориентирует, как уложить грудь в чашечки, расправит чашечки и поставит их в нужное место.
Бра-фиттинг проходит один на один со специалистом в примерочной.
Мы заинтересованы, чтобы Вы возвращались за покупками именно к нам! Снова и снова! Поэтому предлагаем только качественные товары и услуги!
Правильно подобранный бюстгальтер позволит выгодно подчеркнуть достоинства, скрыть и подкорректировать недостатки, предотвратить возможные проблемы со здоровьем и даже визуально сбросить 3−5 кг! Чтобы это стало возможным, бюстгальтер должен подходить по всем параметрам.
У нас в магазине Вас ждёт грамотная консультация и индивидуальный подбор бюстгальтера, который подходит именно Вам! Доверьтесь специалисту. Потому что размерная сетка у разных производителей отличается. А ещё потому, что ваша грудь — уникальна!
Наш вес может меняться. Если колебания вашего веса составляют 3−5 кг, возможно придётся пересмотреть свой размер.
Также не забывайте, что правильно подобранный бюстгальтер — залог здоровья, хорошей осанки и эффектного внешнего вида. Если размер белья подобран неверно, грудь визуально выглядит некрасивой, искаженной формы, возникает дискомфорт в спине, пояснице, плечах и самой груди.
Ждём Вас по адресу г. Слуцк, ул. Ленина 118
(торговое помещение напротив остановки «Рынок» в сторону Вокзала)
Пн-Пт 10.00 — 18.00
Сб-Вс 10.00 — 16.00
+375 (29) 610−26−74
www.instagram.com/new_obraz_slutsk
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