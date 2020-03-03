«Подходишь, сам берёшь, а деньги оставляешь там же». Пенсионерка из Слуцка рассказала, что её удивило в Мюнхене

Светлана, пенсионерка из Слуцка, две недели гостила у дочери в Мюнхене. Женщина впервые попала в Германию. Она рассказала «Кур`еру» о своих впечатлениях, что её удивило в магазинах, общепите и на улице.

«Мюнхен поразил меня с первого взгляда. Город очень красивый, наполненный светом, как сказали его жители, он занимает второе место в мире по освещённости после Нью-Йорка. Горожане — спортивные, бегают все — от мала до велика, много велосипедистов. Занимаются пилатесом и йогой, — рассказала Светлана. — Мне бросилось в глаза, что мюнхенцы не кутаются. Идёт, например, девушка в лёгкой шубке, коротких брюках и кроссовках на голые ноги. Люди одеты аккуратно — и пожилые, и молодые. Молодёжь ходит с ирокезами, но никто не обращает на это внимания. На улице часто тебя приветствуют незнакомые люди.

В сфере услуг работает масса мужчин: в магазинах, кафе, парикмахерских. Пространство организовано очень удобно для людей, в каждом дворике — площадка для прогулок с детьми. Немцы любят украшать и поддерживать порядок в домах и вокруг них. В городе нет двух одинаковых зданий и вокруг них разные заборы или изгороди из туй. Я побывала в одном из частных домов. Меня удивило, что в доме две ванны, два туалета, в подвале — спортзал, комната для стирки и сушки белья. Обязательно несколько спален: для хозяев, детей и гостей. Частные дома стоят дорого — от 700 тысяч евро и больше. Немцы предпочитают свободные средства тратить на путешествия, а жить в съёмном жилье.

О транспорте

Непривычно то, что, когда подъезжает автобус, двери не откроются, пока не нажмёшь на кнопку возле них. Так же и в салоне. На остановках — световое табло, где расписан интервал, номер автобуса, куда идёт, последний рейс и прочее. В городе много машин, припарковаться трудно. Популярны скоростные поезда и метро.

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Улицы и магазины и другое

Когда гуляешь по Мюнхену, бросаются в глаза десятки людей с собаками, а вот бродячих животных нет. В зоопарке впечатлили звери — довольные и ухоженные. Они не сидят в клетках, а гуляют по территории, отделённой от посетителей каналом с водой.

Я гуля­ла по самой дорогой улице — Максимилианштрассе, где расположены магазины знаменитых брендов. В любом из них предлагают примерить понравившуюся вещь, даже если продавцу понятно, что денег таких у тебя нет. Удивило полное доверие к покупателям: на улице стоят стеллажи с обувью, ящики с прессой, подходишь, берёшь, деньги оставляешь там же. Дочь рассказывала, что летом перед покупкой ягоды можно пробовать сколько хочешь, потом сам взвешиваешь и просто оставляешь деньги. И так повсюду.

Про ассортимент и цены

Мюнхен — город дорогой. К примеру, зубная паста может стоить 3 евро, крем для рук — 11 евро, круассан — от 60 центов до 1,5 евро. Здесь огромный выбор выпечки, много сортов хлеба. Сыры вкусные, колбас в одном магазине — три холодильные камеры, глаза просто разбегаются. Изобилие — можно даже малину зимой купить. Торговые центры рассчитаны на любой кошелёк.

Меня удивило, как немцы поддерживают мелкий бизнес в своём районе. Когда мы возвращались из центра, зять не стал покупать в центре в супермаркете, объяснив, что у них и так большая выручка, а специально поехал в маленький магазин возле дома.

Про Новый год и раздельный сбор отходов

Мы были на большом Рождественском рынке возле аэропорта, он очень красиво украшен, сразу возникает настроение праздника. Был ясный день, на катке под открытым небом под медленную музыку каталась пара и казалось, что это какая-то сказка. Люди много покупали предметов, чтоб самим сделать рождественские венки на дверь и украшения для квартиры.

Новый год в Мюнхене — это сплошное зарево фейерверков. Запускать их начинают в 18 часов в парке, а в 12 часов ночи стреляют все. Назавтра мусор от празднования жители убирают. Если они что-то не убрали, через день приходят службы и наводят порядок. Все отходы сортируют: стоят контейнеры для трёх видов стекла, бумаги, пластика, био- и общих отходов. За этим строго следят. За несоблюдение штрафуют всех жильцов дома".