Обследуют ли жителей Слуцка на коронавирус и что полезного вам могут сказать на «горячей линии»

По информации «Кур'ера», в Слуцком районе нескольких пациентов обследовали на коронавирус. Чтобы узнать, действительно ли это так, а также проводятся ли в Слуцке дополнительные меры для предотвращения возможного распространения заболевания, «Кур'ер» обратился в Слуцкий центр гигиены и эпидемиологии.

Вот что ответили слуцкие эпидемиологи:

Случчане, посетившие страны, где есть заболевшие коронавирусом, при появлении симптомов инфекционного заболевания должны немедленно обратиться за медицинской помощью, исключив контакты с окружающими (вызвать скорую помощь и сообщить диспетчеру о пребывании в заграничной поездке и назвать страну). Усилены дезинфекционные мероприятия на железнодорожном и автовокзалах, транспортных средствах.

На вопрос о том, действительно ли случчан обследовали на коронавирус, в Центре гигиены и эпидемиологии отказались отвечать.

Как работают «горячие линии» по коронавирусу

По сообщениям в СМИ, Минздрав организовал «горячие линии» по коронавирусу для жителей Минска: +375−17−334−34−68.

Также «горячая линия» по вопросам профилактики инфекции, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, организована Республиканским центром гигиены и эпидемиологии: +375(29) 156−85−65, звонки принимаются в рабочие дни с 8.30 до 13.00 и с 13.30 до 18.00.

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«Кур'ер» позвонил по указанным телефонам, чтобы узнать, не опасно ли ездить в приграничные с Беларусью страны, где выявлены заболевшие, а также проводятся ли дополнительные меры по дезинфекции железнодорожного и другого общественного транспорта.

По номеру «горячей линии» +375(29) 156−85−65 соединение шло только с голосовой почтой.

Специалист «горячей линии» +375−17−334−34−68 ответил, что ехать или нет в страны, где есть заболевшие, — дело каждого, и порекомендовал пользоваться интерактивной картой Джона Хопкинса, где ежедневно обновляются данные, в какой стране сколько человек заболело. По его информации, дополнительные меры по дезинфекции помещений вокзалов и транспорта не рекомендованы, поскольку вирус на поверхностях долго не сохраняется. Единственное, что можно предпринять, — соблюдать меры личной безопасности.

Населению рекомендованы следующие меры профилактики:

избегать контактов с людьми с симптомами респираторных инфекций;

воздерживаться от посещений мест массового скопления людей;

использовать средства защиты органов дыхания (одноразовые медицинские маски), если контактируете с людьми с симптомами респираторной инфекции;

мыть руки с использованием мыла и антисептических средств на спиртовой основе как можно чаще, в том числе после посещения мест массового скопления людей;

не касаться глаз, рта и носа руками, если они не вымыты или не обработаны антисептиком;

употреблять только термически обработанную пищу, бутилированную или кипячёную воду.

СПРАВКА: Заболевание, вызванное коронавирусом, по данным на 3 марта, зарегистрировано у 90 937 человек в 75 странах мира. Число жертв вируса составило 3117 человек.

В Республике Беларусь зарегистрированы три случая, в которых выделен фрагмент РНК, вероятно, принадлежащий типу коронавируса 2019-nCoV. Все три пациента чувствуют себя удовлетворительно.