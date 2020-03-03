Хочу обогревать дом электрическим котлом. 4 шага

В редакцию «Кур'ера» обратился случчанин Сергей Капариха. Он живёт в бараке на улице Гагарина. Все жильцы дома отапливают квартиры с помощью твердотопливных котлов. А Сергей Васильевич решил установить в своей квартире электрический котёл для отопления и подогрева воды.

Мужчина подал заявление в службу «Одно окно» райисполкома. Но там отказались его принять из-за того, что Сергей Васильевич не собрал все необходимые документы.

Как правильно оформить установку электрического котла для отопления и горячего водоснабжения, «Кур'ер» разбирался вместе со специалистами «Белэнерго», филиала «Слуцкие электросети» РУП «Минскэнерго» и службы райисполкома «Одно окно».

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Шаг 1. Готовим документы

Готовим документы, которые нужно представить в «Одно окно» райисполкома:

паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;

технический паспорт и документ, подтверждающий право собственности на помещение в доме или на дом;

ведомость технических характеристик (при наличии);

описание работ по реконструкции помещения, составленное в произвольной форме;

удостоверенное нотариусом письменное согласие на реконструкцию жильцов, имеющих право владения и пользования помещением или домом, в том числе временно отсутствующих, или копия решения суда об обязанности произвести реконструкцию.

Обратите внимание на документы на землю. В случае с Сергеем Васильевичем, который живёт в доме барачного типа, ему придётся заверять у нотариуса согласие всех соседей-собственников, так как земля под бараком общая. Например, если бы он владел землёй под своей квартирой, то ему нужно было бы согласие только тех, кто проживает с ним совместно в этой квартире.

Нотариально заверенное разрешение стоит денег, а в установке котла могут и отказать. Поэтому совет: заранее узнайте в электросетях, позволяют ли технические условия подключить вам электрокотёл.

Шаг 2. Пишем заявление

В «Одно окно» Слуцкого райисполкома подаём документы и заявление с просьбой дать разрешение на реконструкцию жилого дома. В нём надо указать, что вам необходима установка приёмников электрической энергии для нужд отопления и горячего водоснабжения жилища.

Обязательно нужно написать, какая вам требуется мощность приёмников (из расчёта 1 кВт на 10 кв. м отапливаемой площади) и вид нагрузки (однофазная или трёхфазная).

Шаг 3. Получаем разрешение

Местное предприятие электросетей по запросу райисполкома проанализирует пропускную способность существующих электросетей. Если пропускная способность сетей внешнего электроснабжения окажется недостаточной, а параметры электросети прочих абонентов данной линии ухудшатся из-за подключения электрокотла, то в выдаче технических условий могут отказать.

Если же всё в порядке, райисполком передаст заявителю всю разрешительную документацию.

Шаг 4. Заказываем проект

Когда разрешительные документы будут у вас на руках, нужно разработать проектную документацию. Удобнее всего заказывать проект у той же организации, которая будет производить электромонтажные и пусконаладочные работы.