Пока неизвестно, застрелят ли дворового пса Мухтара или оставят в покое

В редакцию «Кур'ера» снова обратился случчанин Андрей, переживающий за судьбу дворового пса Мухтара. По его словам, администрация ЖЭУ-4 дала команду отловить пса.

Напомним, что история началась с того, что рабочие ЖЭУ-4 разломали будку Мухтара и выбросили её на свалку. Неравнодушные жильцы смастерили псу новый дом. Но это не хеппи-энд. Жильцы обеспокоены, поскольку слышали, что теперь пса хотят отстрелить.

«На прошлой неделе из разговоров дворников я узнал, что администрация ЖЭУ-4 дала команду на отлов нашего Мухтара. Хотят его вывезти куда-то. Но куда? В Слуцке нет приюта для бездомных животных. Остаётся только догадываться, что с ним сделают. Всем, кому небезразлична судьба собаки, помогите его отстоять! Потому что сотрудники ЖЭУ-4 решили таким вот бесчеловечным образом избавиться от собаки», — рассказал «Кур'еру» Андрей.

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Он добавил, что позже связался со Светланой Каленчиц, начальником ЖЭУ-4.

Во время разговора она его обнадёжила, что с собакой ничего делать не станут, поскольку история получила огласку. Взамен на это она попросила, чтобы вокруг будки были чистота и порядок.

Собеседник говорит, что пока не знает, кому же всё-таки верить. И переживает за судьбу пса, поскольку многие жители к нему привязались.

«Мухтар прижился возле нашего дома 1,5 года назад и никуда не хочет уходить. Все жильцы его любят, подкармливают. Женщины, которые выгуливают своих шпицев, всегда подносят ему еду в миску. Все любят Муху, — рассказывает Андрей. — Мы с добрыми людьми, а их поверьте больше, чем вы думаете, хотим привить Муху от бешенства. Сделать необходимые прививки, если по закону так можно».

Действительно ли собаку никто не будет трогать или её всё же собираются убить — неизвестно, так как оперативный комментарий в ЖЭУ-4 получить не удалось: администрация в течение нескольких дней прошлой недели и в начале этой не отвечала на телефонные звонки.