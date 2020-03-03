Кошка хочет кота. Всё, что нужно знать об этом

Котята взрослеют очень быстро. Проходит 2−3 месяца с тех пор, как в доме появился пушистый комочек, и люди на собственном опыте узнают, как меняется поведение животных во время половой охоты. Если питомец — кошка, то рано или поздно владельцы столкнутся с проблемой течки.

С помощью практикующих ветеринаров «Кур'ер» подготовил ответы на популярные вопросы о половой охоте кошек.

В каком возрасте кошки начинают «гулять»?

У большинства кошек первая течка начинается, когда самочка достигнет веса 2,5 кг. Это правило не касается крупных пород, таких как мейн-кун или британские кошки.

Чаще всего кошка впервые начинает просить кота в 6−9 месяцев.

Самыми скороспелыми являются короткошерстные «восточные» породы — тайская, сиамская, бирманская, абиссинцы, бенгалы, корниш-рексы. Кошки длинношерстных пород — персидские, мейн-куны, сибирские — иногда начинают гулять в 10−12 месяцев и позже.

Реклама

Сколько длится и как часто бывает половая охота?

Характерное поведение у кошки продолжается до 10 дней. Период, когда кошка находится в половой охоте и подпускает к себе кота, называется эструс. В это время фолликулы яичников вырабатывают максимальное количество эстрогенов, половых гормонов.

В самые первые дни течки (1−4 дня) кошка демонстрирует половое возбуждение, но не позволяет делать садки. Это время называют проэструс, «предтечка».

Если во время течки не происходит полового акта, то и овуляция не наступает. В таком случае половая охота возвращается каждые 10−14 дней. Промежуток между течками называют интерэструс, это время покоя для матки и яичников. У отдельных кошек концентрация эстрогенов в крови не снижается, и животное гуляет постоянно.

Затянувшаяся половая охота — признак фолликулярных кист яичников, которые необходимо удалять хирургически.

Полный покой яичников, а значит — отсутствие инстинкта размножения, называется анэструс, отсутствие течки. У бродячих кошек такой период наступает поздней осенью или зимой из-за короткого светового дня и действия гормона мелатонина. У домашних кошек анэструса не бывает из-за постоянного света и сытной кормёжки.

Как быстро возвращается течка после родов?

От даты первой вязки до родов проходит около 64 дней. Затем кошка кормит котят, длительность этого периода во многом зависит от владельцев. Через 10−14 дней после окончания лактации возобновляется течка.

Но у некоторых кормящих кошек течка возникает уже через две недели после родов. Если в этот момент не происходит вязки с котом, то кошка начинает гулять, как и прежде, через каждые 10−20 дней.

Что не помогает во время течки?

Что делать точно не надо:

Гладить кошку и уделять ей внимание: тактильный контакт только усиливает половое возбуждение.

Давать успокоитель­ные на травах: у кошки не стресс и она не нервни­чает, она хочет размножаться. Пить «Персен» с «Новопасситом» можно хозяевам, на поведение кошки никакие травы не повлияют.

Использовать средства с феромонами типа «Феливей». Они действительно помогают пережить поездку, освоиться на новом месте, принять нового члена семьи. Но стоят дорого и при течке абсолютно бесполезны.

Гормональные капли — это выход?

В зоомагазинах продаются гормональные средства против половой охоты — «Стоп-интим», «Секс-барьер», «Контрасекс». Но такие препараты нельзя применять во время первой течки или дольше 1,5 лет подряд. Другой важный момент: применение гормональных капель в самый разгар эструса приводит к серьёзным побочным эффектам. Гормональные препараты — средство для предотвращения, а не прекращения течки! Их нужно использовать заблаговременно.

Кошке во время течки никак нельзя помочь?

Особенностью половой системы у кошек является индуцированная овуляция. Проще говоря, яйцеклетка выходит из яичника только в ответ на стимуляцию влагалища. Естественная овуляция происходит через 1−2 суток после соития, а ещё через 1−2 суток течка прекращается.

Поэтому владелец может имитировать половой акт и этим ускорить окончание течки и кошкиных мучений. Для этого животное крепко берут за кожу на холке, а другой рукой надавливают на крестец. Когда кошка отведёт в сторону хвост, во влагалище вводят подходящий предмет приблизительно на 2 см. Это может быть смазанный мазью градусник с мягким наконечником или ватная палочка, обёрнутая в латекс. Процедуру следует повторить несколько раз в течение часа, а затем ещё раз через 12 часов. Если массаж был успешным, кошка начинает громко мяукать и кататься по полу.

Наступившая овуляция вызывает ложную беременность. Течка через пару дней прекращается и не возвращается в течение 1−1,5 месяцев. Но к такому методу нельзя прибегать регулярно, чтобы не спровоцировать воспаление матки.

Шесть основных кратких тезисов о течке у кошки

Половое созревание у кошек наступает в 6−9 месяцев. Течка в среднем длится неделю и в отсутствие вязки повторяется через каждые 2−3 недели. Поведение во время течки во многом определяется породой. Есть кошки, которые гуляют тихо и мало. Другие буквально лезут на стену. Единственный способ успокоить кошку — вызвать овуляцию специальным массажем, имитирующим половой акт. О применении гормональных средств или хирургической стерилизации нужно задуматься до наступления периода течки. Многократные «пустые» периоды половой охоты вызывают заболевания половых органов — кисты яичников, пиометра,

гидрометра.

Партнёр публикации: