Ходит вирус… С завтрашнего дня в Слуцке вводят запрет на посещение пациентов в стационаре

Начиная с завтрашнего дня, 4 марта, в Слуцке вводится запрет на посещение пациентов, находящихся в стационаре. Продлится запрет до окончания эпидемиологического подъёма.



Об этом «Кур'еру» сообщил Олег Лесников, главный врач Слуцкой ЦРБ.

«В последние дни у нас зафиксирован подъём острых респираторных вирусных инфекций. Есть рекомендации в связи с этим ввести ограничение на посещение больных. И коронавирус здесь ни при чём. Режим карантина вводится из года в год, когда есть подъём вирусных заболеваний», — отметил он.

Коронавирус

Главврач подтвердил, что трое случчан сдавали тесты на коронавирус. Мазки они сдавали в Слуцке, которые затем отправляли в Республиканский научно-практический центр эпидемиологии и микробиологии. У всех троих результаты на наличие коронавируса COVID-2019 — отрицательные.

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