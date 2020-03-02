Посмотрите, как в Слуцке девушки занимались женской гимнастикой. Фото и видео

В субботу, 29 февраля, в танцевальной студии «12:33» прошла встреча для девушек по женской гимнастике. Её провела тренер Светлана Чистухина. Случчанки узнали об истории возникновения женской гимнастики, личных результатах Светланы и выполнили классический комплекс упражнений и медитацию.

Видео: Юлия Свистунова

Участницы получили трекеры полезных привычек от интернет-магазина doyoga.by. Тренер и одна из активных участниц — носки для занятий йогой.