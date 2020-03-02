Судьба солдата. Защищал Москву с сапёрной лопаткой, прошёл фашистский плен, 15 лет ГУЛАГа и не сломался

Владимир Амельченя
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Мой герой, о котором хочу рассказать, в неполные 18 лет участвовал в обороне Москвы, куда его, как и тысячи курсантов подольских училищ, отправили без подготовки, практически без оружия. Позже, чтобы выжить, ему довелось противостоять другим обстоятельствам.

Как настоящий герой, он победил много зла, получил свободу и высшее образование, работал энергетиком на Первом калийном комбинате, откуда ушёл на пенсию.

Павел Дмитриевич никогда не ходил на встречи со школьниками, на которые его регулярно приглашали как ветерана. Фото из архива семьи П.Д. Кудрявцева

Первый и последний бой

Родился Павел Кудрявцев в 1923 году недалеко от Костромы. Окончил техникум, весной 1941 года получил диплом техника-электрика. Но поработать молодому специалисту не довелось. Военкомат направил учиться в Подольское пулемётно-артиллерийское военное училище.

«Только приняли присягу, как началась война, — рассказывал мой собеседник. — Не успели пройти курс молодого бойца, как нас подняли по тревоге и приказали выступить на оборону Москвы. Не каждому досталась винтовка, лично у меня была сапёрная лопатка.

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Как-то окопавшись, мы встретили противника. Позади слышались выстрелы — не то артил­лерии, не то танковые. Но я запомнил, как на нас поползла лавина немецких танков.

Опомнился от осознания, что кто-то тащит меня за ноги по земле. Когда я открыл глаза, на меня удивлённо смотрел немец. С неменьшим удивлением я смотрел на него. Недалеко была яма, вокруг которой лежали мои погибшие товарищи, подольские курсанты. Немец думал, что я мёртв, и тащил к яме.

В немецком плену

Меня с сотнями других пленных привезли в Германию. Жили в лагере, работали на заводе, копали траншеи. Однажды я подслушал разговор двух охранников и понял, что немцам взять Москву не удалось. Об этом рассказал в лагере. У пленников поднялось настроение.

О том, что я немного понимаю немецкий язык, скоро стало известно администрации лагеря. Однажды меня вызвали и приказали перевести приказ на русский язык. При этом присутствовала женщина-переводчик. Она сказала немцам, что я умышленно перевёл неправильно. За это меня посадили в карцер и забыли. Когда открыли его, я не мог встать на ноги. Долго отходил от того карцера, но работал вместе со всеми.

Переводить больше мне не приказывали. Я слушал разговоры немцев, иногда попадались обрывки немецких газет. Всё, что узнавал, приносил в лагерь. Так в зоне знали, что немцы потерпели крах под Сталинградом, под Курском. Мы уже понимали, что война идёт не в пользу Германии.

Освобождение и снова неволя

Освободили меня из лагеря американские войска. Когда война закончилась, меня, как и других, передали Советскому Союзу.
Нас везли в закрытых вагонах, под охраной внутренних войск. Скоро по вагону пошёл слух, что мы являемся заключёнными и нас ждёт тюрьма или лагерь. Выгрузили в городе Джезказган, что южнее Караганды.

Здесь нас ждали бараки, обнесённые колючей проволокой, вышки со стрелками, охранники с немецкими овчарками. После нескольких дней сортировки и сверки документов меня определили электрослесарем в шахту по добыче медной руды.

Сколько лет мне предстояло здесь провести, я не знал. Не было ни суда, ни следствия, ни приговора.

Бунт в лагере

Мою судьбу определило трагическое происшествие. В соседнем бараке молодой узник, 1926 года рождения, принёс щенка овчарки. Хотя заключённые сами жили впроголодь, щенка кормили и прятали, когда уходили в шахту. Однажды щенок выбежал из барака и побежал по территории лагеря. Его хозяин побежал за ним, но не догнал. Щенок выбежал на запретную полосу, а молодой человек перепрыгнул через проволоку за щенком. Тут же с вышки раздался выстрел, и парень упал замертво.

Это было в воскресенье, в бараках было много людей, не занятых на производстве. Узнав о происшествии, они выбежали из бараков и бросились к стрелку на вышку. Стрелок успел застрелить ещё двоих, но в итоге вышку повалили. В лагере поднялся бунт.

Руководство лагеря вызвало на помощь танки, из которых потом расстреляли бараки и заключённых. Я в это время был в шахте. И вот наша смена закончилась, а нас не поднимают на-гора. Мы не знали, что случилось. Подняли нас лишь к вечеру следующего дня. И мы не узнали свой лагерь. Его сравняли с землёй, вокруг стояли танки, заключённых почти не осталось.

Через несколько дней нас под конвоем повезли на Северный Урал, в город Красноуральск, на медные заводы. Это был 1946 год".

Жизнь в Солигорске

Подняли по тревоге и бросили в «котёл», Слуцк
Павел Дмитриевич Кудрявцев жил тихо, не козырял наградами. Фото из архива семьи
П.Д. Кудрявцева
В Солигорск Павел Кудрявцев приехал в 1961 году. Получается, что в лагерях он провёл 15 лет. В город шахтёров его лично пригласил директор 1-го рудника, который ранее был директором одного из заводов в Красноуральске, где Павел Дмитриевич отбывал наказание за то, что оказался в немецком плену.

Хотя позже Кудрявцев и был признан ветераном, участником Великой Отечественной войны, а подвиг подольских курсантов назван бессмертным, он жил очень тихо и не козырял наградами. Павел Дмитриевич мужественно прожил свою жизнь. Обзавёлся семьёй, детьми, понянчил внуков.

Умер Кудрявцев 17 января 2018 года, не дожив пяти дней до своего 95-летия.

Цикл публикаций «Случчина помнит» от газеты «Кур'ер» посвящается поколению, прошедшему и пережившему Великую Отечественную войну и приурочен к 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Героями публикаций на страницах газеты и на сайте kurjer.info стали люди, сражавшиеся за нашу мирную жизнь, пережившие лагеря и оккупацию.

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