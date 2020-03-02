Судьба солдата. Защищал Москву с сапёрной лопаткой, прошёл фашистский плен, 15 лет ГУЛАГа и не сломался

Мой герой, о котором хочу рассказать, в неполные 18 лет участвовал в обороне Москвы, куда его, как и тысячи курсантов подольских училищ, отправили без подготовки, практически без оружия. Позже, чтобы выжить, ему довелось противостоять другим обстоятельствам.

Как настоящий герой, он победил много зла, получил свободу и высшее образование, работал энергетиком на Первом калийном комбинате, откуда ушёл на пенсию.

Первый и последний бой

Родился Павел Кудрявцев в 1923 году недалеко от Костромы. Окончил техникум, весной 1941 года получил диплом техника-электрика. Но поработать молодому специалисту не довелось. Военкомат направил учиться в Подольское пулемётно-артиллерийское военное училище.

«Только приняли присягу, как началась война, — рассказывал мой собеседник. — Не успели пройти курс молодого бойца, как нас подняли по тревоге и приказали выступить на оборону Москвы. Не каждому досталась винтовка, лично у меня была сапёрная лопатка.

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Как-то окопавшись, мы встретили противника. Позади слышались выстрелы — не то артил­лерии, не то танковые. Но я запомнил, как на нас поползла лавина немецких танков.

Опомнился от осознания, что кто-то тащит меня за ноги по земле. Когда я открыл глаза, на меня удивлённо смотрел немец. С неменьшим удивлением я смотрел на него. Недалеко была яма, вокруг которой лежали мои погибшие товарищи, подольские курсанты. Немец думал, что я мёртв, и тащил к яме.

В немецком плену

Меня с сотнями других пленных привезли в Германию. Жили в лагере, работали на заводе, копали траншеи. Однажды я подслушал разговор двух охранников и понял, что немцам взять Москву не удалось. Об этом рассказал в лагере. У пленников поднялось настроение.

О том, что я немного понимаю немецкий язык, скоро стало известно администрации лагеря. Однажды меня вызвали и приказали перевести приказ на русский язык. При этом присутствовала женщина-переводчик. Она сказала немцам, что я умышленно перевёл неправильно. За это меня посадили в карцер и забыли. Когда открыли его, я не мог встать на ноги. Долго отходил от того карцера, но работал вместе со всеми.

Переводить больше мне не приказывали. Я слушал разговоры немцев, иногда попадались обрывки немецких газет. Всё, что узнавал, приносил в лагерь. Так в зоне знали, что немцы потерпели крах под Сталинградом, под Курском. Мы уже понимали, что война идёт не в пользу Германии.

Освобождение и снова неволя

Освободили меня из лагеря американские войска. Когда война закончилась, меня, как и других, передали Советскому Союзу.

Нас везли в закрытых вагонах, под охраной внутренних войск. Скоро по вагону пошёл слух, что мы являемся заключёнными и нас ждёт тюрьма или лагерь. Выгрузили в городе Джезказган, что южнее Караганды.

Здесь нас ждали бараки, обнесённые колючей проволокой, вышки со стрелками, охранники с немецкими овчарками. После нескольких дней сортировки и сверки документов меня определили электрослесарем в шахту по добыче медной руды.

Сколько лет мне предстояло здесь провести, я не знал. Не было ни суда, ни следствия, ни приговора.

Бунт в лагере

Мою судьбу определило трагическое происшествие. В соседнем бараке молодой узник, 1926 года рождения, принёс щенка овчарки. Хотя заключённые сами жили впроголодь, щенка кормили и прятали, когда уходили в шахту. Однажды щенок выбежал из барака и побежал по территории лагеря. Его хозяин побежал за ним, но не догнал. Щенок выбежал на запретную полосу, а молодой человек перепрыгнул через проволоку за щенком. Тут же с вышки раздался выстрел, и парень упал замертво.

Это было в воскресенье, в бараках было много людей, не занятых на производстве. Узнав о происшествии, они выбежали из бараков и бросились к стрелку на вышку. Стрелок успел застрелить ещё двоих, но в итоге вышку повалили. В лагере поднялся бунт.

Руководство лагеря вызвало на помощь танки, из которых потом расстреляли бараки и заключённых. Я в это время был в шахте. И вот наша смена закончилась, а нас не поднимают на-гора. Мы не знали, что случилось. Подняли нас лишь к вечеру следующего дня. И мы не узнали свой лагерь. Его сравняли с землёй, вокруг стояли танки, заключённых почти не осталось.

Через несколько дней нас под конвоем повезли на Северный Урал, в город Красноуральск, на медные заводы. Это был 1946 год".

Жизнь в Солигорске

В Солигорск Павел Кудрявцев приехал в 1961 году. Получается, что в лагерях он провёл 15 лет. В город шахтёров его лично пригласил директор 1-го рудника, который ранее был директором одного из заводов в Красноуральске, где Павел Дмитриевич отбывал наказание за то, что оказался в немецком плену.

Хотя позже Кудрявцев и был признан ветераном, участником Великой Отечественной войны, а подвиг подольских курсантов назван бессмертным, он жил очень тихо и не козырял наградами. Павел Дмитриевич мужественно прожил свою жизнь. Обзавёлся семьёй, детьми, понянчил внуков.

Умер Кудрявцев 17 января 2018 года, не дожив пяти дней до своего 95-летия.

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