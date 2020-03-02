Топ-10 фото в Instagram случчан за прошлую неделю

Посмотрите, чем занимались случчане на прошедшей неделе, с 24 февраля по 1 марта. «Кур'ер» сделал подборку фотографий, которые жители Слуцка сами выложили в Instagram.
Реклама
View this post on Instagram
бессмысленно красиво 🤍 Какой-то такое себе момент настал .Не хочется что бы наступал понедельник( это конечно неудивительно) снова работа, снова серые будни , да и вообще из-за всего этого природного сбоя, зима не зима и весна (с 1 Марта 🌸)не воодушевляет🙈 Радует то что у меня подрастают четверо крепышей которых совсем скоро я вам покажу и возможно кто-то обретёт себе маленькое счастье , которое с нетерпением будет ждать вас дома 😺
Реклама
Комментарии: будем признательны за ваши отзывы.