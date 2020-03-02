Почему Стародорожский хлебозавод можно отдать частнику (а то так и будем покупать завозное из Украины и России)

Прочитав новость о постепенном закрытии Стародорожского хлебозавода («Чей хлеб будет на полках магазинов. Судьба Стародорожского хлебозавода решилась». — Прим. ред.), решила написать. Завод действующий, устарело оборудование. Предприятие можно отдать частнику.

Есть предприятия частные, которые выпекают печенье, пирожные и всякую сдобу, фасуют по коробкам и продают по торговым точкам. Конечно, люди мало обращают внимание, но большая часть такой продукции завозится из Украины, России. Сдоба, которая хранится по полгода, лично у меня доверия не вызывает.

Неужели в Беларуси мы, белорусы, не можем производить своё печенье, сдобу и продавать по всей территории страны? Это десятки рабочих мест, платежи в бюджет, более натуральные компоненты. Люди покупают эти продукты тоннами. Спрос есть. Почему бы не воспользоваться этим? Да и валюту сэкономим.

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Завод готовый, работающий (пока ещё). Да, нужно поработать, найти возможности и, создав хорошие условия, пригласить частника. Главное — иметь желание. Бизнес — это сложная работа, но на то и есть переговоры.

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