В некоторых городах Беларуси хотят закрыть секонд-хенды. Государству сложно с ними конкурировать

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В крупных городах Беларуси хотят закрыть секонд-хенды. Государству сложно с ними конкурировать, Слуцк
Татьяна Лугина. Фото: Сергей Балай / TUT.BY

Госконцерн «Беллегпром» требует регулировать работу магазинов секонд-хенда. Об этом на телеканале СТВ заявила Татьяна Лугина, председатель концерна.

По её словам, в 2019 году товара по категории «секонд-хенд» завезли на $ 78 млн, пишет TUT.BY.

«Закрывать — не закрывать — мы свои предложения говорили и будем говорить. Но некое регулирование данного вида торговли мы всё равно предлагали и будем предлагать. Возможно, если не закрытие, то по крайней мере вынос его из каких-то областных городов, крупных городов, с центральных улиц.

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Мы за честную конкуренцию. Если наши предприятия выдерживают все техрегламенты, требования, мы проверяем на все показатели безопасности одежду, поэтому и на рынке хочется, чтобы все аналогично работали", — пояснила Татьяна Лугина.

Ранее Татьяна Лугина давала TUT. BY интервью, в котором сказала, что Беларусь не может превратиться в мусорку для б/у одежды. Она отметила, что «выбирать, конечно же, покупателю, носить ли одежду из Европы, которую уже неизвестно кто надевал, вещи из азиатских магазинов сомнительного происхождения или наши».

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