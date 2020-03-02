КУП «Слуцкторг» поздравляет с 8 Марта и дарит скидки до 20%

Со 2 по 8 марта 2020 года КУП «Слуцкторг» дарит скидку покупателям до 20% в непродовольственных магазинах.

В этих магазинах можно получить скидки:

№ 7"Промтовары" (ул. Ленина 195),

№ 12 «Посудохозяйственный» (Ул. Копыльская 5),

№ 11 «Электротовары» (ул. Ленина 102),

№ 29 «Электротовары» (Базарная площадь),

№ 18 «Дачник» (ул. Ленина118),

№ 35 «Стройматериалы» (Базарная площадь).

Приглашаем за покупками.

КУП «Слуцкторг» УНП 600 154 555