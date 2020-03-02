КУП «Слуцкторг» поздравляет с 8 Марта и дарит скидки до 20%

Со 2 по 8 марта 2020 года КУП «Слуцкторг» дарит скидку покупателям до 20% в непродовольственных магазинах.
В этих магазинах можно получить скидки:
- № 7"Промтовары" (ул. Ленина 195),
- № 12 «Посудохозяйственный» (Ул. Копыльская 5),
- № 11 «Электротовары» (ул. Ленина 102),
- № 29 «Электротовары» (Базарная площадь),
- № 18 «Дачник» (ул. Ленина118),
- № 35 «Стройматериалы» (Базарная площадь).
Приглашаем за покупками.
КУП «Слуцкторг» УНП 600 154 555
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