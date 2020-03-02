КУП «Слуцкторг» поздравляет с 8 Марта и дарит скидки до 20%

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Со 2 по 8 марта 2020 года КУП «Слуцкторг» дарит скидку покупателям до 20% в непродовольственных магазинах.
В этих магазинах можно получить скидки:

  • № 7"Промтовары" (ул. Ленина 195),
  • № 12 «Посудохозяйственный» (Ул. Копыльская 5),
  • № 11 «Электротовары» (ул. Ленина 102),
  • № 29 «Электротовары» (Базарная площадь),
  • № 18 «Дачник» (ул. Ленина118),
  • № 35 «Стройматериалы» (Базарная площадь).

Приглашаем за покупками.

КУП «Слуцкторг» УНП 600 154 555

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