Сказка о том, как прощалась зима с солигорчанами. Фото

Что жизнь наша — сказка, знают взрослые и маленькие дети. Когда настал час прощаться с зимой, то маленькие горожане не очень были довольными — не успели покататься на санках, лепить снеговиков не пришлось, но их мамы и бабушки были зимой очень довольны: не холодная, не голодная, здоровье сберегла.

На прощание с зимой пришли малые и взрослые. Посмотрели на площадь, а на ней так много разного: свинина свежая и жареная, над площадью стоит дух блинов вкусных, что голова кружится, а рыба с Красной Слободы так и просится к вам в руки и готова исполнить любое ваше желание. Точно как в сказке. Даже песни и музыка на всю площадь раздаются — гуляй народ. Но наступил полдень, пригрело солнышко, по радио раздался голос зимы: «Час настал прощаться с вами». И не успела больше ничего сказать, как охватило её пламя весны.

Слышал, как одни горожане радовались новой весне, но мне, старику, жалко стало зиму, что слезу проронил: значит, постарел ещё на год.

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