Познай свой город. Краеведы расскажут, как Случчина входила в Российскую империю

В среду вечером, 4 марта, в Слуцком епархиальном управлении пройдёт бесплатная лекция по истории на тему «О вхождении Случчины в Российскую империю в конце 18−19 веков».



На встречу приглашаются все желающие. Начало лекции в 18.00. Лектором выступит Сергей Богдашич.

Лекция пройдёт в здании Слуцкого епархиального управления по адресу: Слуцк, ул. М. Богдановича, 9.

Консультации по телефону: (8029) 694 78 85 (Андрей Попов).

Напомним читателям, что идея проекта родилась в конце лета 2016 года, а в октябре он начал осуществляться. Цикл «Познай свой город» был организован Слуцкой епархией и местными краеведами совместно с газетой «Інфа-Кур'ер». Он посвящён истории Слуцка, известным личностям, памятникам, храмам и монастырям.