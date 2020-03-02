Вчера, 1 марта, известный певец Макс Барских выступил в Спортивно-зрелищном комплексе в Солигорске.



Организаторы сообщили, что на концерт пришли 3700 человек. И это несмотря на то, что накануне концерта в местной барахолке начали появляться объявление о продаже билетов. Кто-то не скрывал, что передумал идти на любимого исполнителя из-за коронавируса, зафиксированного в Беларуси. Однако на концерт в медицинской маске пришли считанные люди. Пришедшие забыли обо всём, погрузившись в жаркую атмосферу концерта.

В 19.10 толпа начала звать артиста на сцену. Кто-то скандировал: «Макс, Макс», а кто-кто прокричал: «Коля, выходи!» (Николай — это настоящее имя певца, а Макс Барских — его псевдоним, который артист называет альтер-эго).

Появившись на сцене на полчаса позже объявленного времени, Макс Барских феерично поприветствовал слушателей — всё внимание в зале было приковано к сцене. Особенно к голому торсу артиста. Девчонки тут же завизжали. Пару мгновений созерцаний спецэффектов, восторженные крики и вот все уже пустились в пляс под знакомые мотивы.

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Песня за песней, куплет за куплетом, и в зале становится довольно горячо. То ли от немыслимого количества людей, то ли от стараний Барских, который в перерывах между композициями говорит, что в этот вечер отдаёт всего себя публике.

«Я на самом деле счастливый человек, несмотря на мои перепады настроения. Здесь, сегодня, я хочу поделиться с вами своим счастьем», — сказал артист и продолжил выступление.

Его слова звучали искренне и он всем своим видом показывал, что благодарен всем пришедшем. А сами пришедшие пели так громко, что, признаться честно, Барских можно было и не петь. Артист даже пошутил насчёт этого.

«Может мне и не нужно петь сегодня. Вы вместо меня поёте. И у вас это отлично получается. Или когда я устану, вы поддержите меня?» — спросил артист. Толпа заревела. Но Макс шутя ответил: «Этому не бывать, потому что я сильный».

После каждой песни артист проверял своих поклонников, давая им исполнить куплет или припев прозвучавшей песни. Поклонники его не подвели — они знали все песни наизусть. И даже премьерную композицию.

«Вы готовы сегодня вечером к премьере? Это песня „Небо“. И думаю, каждый поймёт о чём она», — сказал певец. Некоторые поклонники подпевали премьере, что несомненно порадовало артиста.

«Главная песня вечера! Парни, держите мускулы, а девчонки — лифчики!» — сказал Макс и заиграли «Туманы». Именно с этим хитом артист выходил на бис, попросив зрителей убрать камеры и спеть напоследок вместе с ним.

Затем артист быстро покинул сцену, пообещав вернуться в Солигорск с новой программой.