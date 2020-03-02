Вчера, 1 марта, известный певец Макс Барских выступил в Спортивно-зрелищном комплексе в Солигорске.


Организаторы сообщили, что на концерт пришли 3700 человек. И это несмотря на то, что накануне концерта в местной барахолке начали появляться объявление о продаже билетов. Кто-то не скрывал, что передумал идти на любимого исполнителя из-за коронавируса, зафиксированного в Беларуси. Однако на концерт в медицинской маске пришли считанные люди. Пришедшие забыли обо всём, погрузившись в жаркую атмосферу концерта.

В 19.10 толпа начала звать артиста на сцену. Кто-то скандировал: «Макс, Макс», а кто-кто прокричал: «Коля, выходи!» (Николай — это настоящее имя певца, а Макс Барских — его псевдоним, который артист называет альтер-эго).

Появившись на сцене на полчаса позже объявленного времени, Макс Барских феерично поприветствовал слушателей — всё внимание в зале было приковано к сцене. Особенно к голому торсу артиста. Девчонки тут же завизжали. Пару мгновений созерцаний спецэффектов, восторженные крики и вот все уже пустились в пляс под знакомые мотивы.

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Песня за песней, куплет за куплетом, и в зале становится довольно горячо. То ли от немыслимого количества людей, то ли от стараний Барских, который в перерывах между композициями говорит, что в этот вечер отдаёт всего себя публике.

«Я на самом деле счастливый человек, несмотря на мои перепады настроения. Здесь, сегодня, я хочу поделиться с вами своим счастьем», — сказал артист и продолжил выступление.

Его слова звучали искренне и он всем своим видом показывал, что благодарен всем пришедшем. А сами пришедшие пели так громко, что, признаться честно, Барских можно было и не петь. Артист даже пошутил насчёт этого.

«Может мне и не нужно петь сегодня. Вы вместо меня поёте. И у вас это отлично получается. Или когда я устану, вы поддержите меня?» — спросил артист. Толпа заревела. Но Макс шутя ответил: «Этому не бывать, потому что я сильный».

После каждой песни артист проверял своих поклонников, давая им исполнить куплет или припев прозвучавшей песни. Поклонники его не подвели — они знали все песни наизусть. И даже премьерную композицию.

«Вы готовы сегодня вечером к премьере? Это песня „Небо“. И думаю, каждый поймёт о чём она», — сказал певец. Некоторые поклонники подпевали премьере, что несомненно порадовало артиста.

«Главная песня вечера! Парни, держите мускулы, а девчонки — лифчики!» — сказал Макс и заиграли «Туманы». Именно с этим хитом артист выходил на бис, попросив зрителей убрать камеры и спеть напоследок вместе с ним.

Затем артист быстро покинул сцену, пообещав вернуться в Солигорск с новой программой.

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1 Авторы комментариев
It is 2015 Авторы недавних комментариев
It is 2015
Участник
It is 2015

Татуировка изображает некое бесполое существо без первичных половых признаков с крыльями

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2 марта 2020 22:23
It is 2015
Участник
It is 2015

Помню читал книгу Г. Ээлса «Россия во мгле».Там он писал, что революционные массы одеты как душевнобольные. Почему то вспомнил его слова глядя на фото этого Макса

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2 марта 2020 22:26
It is 2015
Участник
It is 2015

О! и девушки в купальниках. Это наверное чтобы малолетние дебилы испытывали половые желания глядя на них. Раньше полуодетые девушки плясали лишь перед падишахами, разными султанами, восточными деспотами. Впервые я это заметил, когда в детстве смотрел фильм «Садко»

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2 марта 2020 22:30