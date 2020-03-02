Под Слуцком в кювет «вылетела» легковушка. Фотофакт

Случчанка ехала со стороны деревни Берёзовка в направлении Мелешек. На закруглении дороги перед мостом женщина не справилась с управлением и съехала в правый по ходу движения кювет. Машина опрокинулась.

В аварии никто не пострадал, автомобиль получил механические повреждения. Водитель трезвая.

ДТП произошло около 8 утра в понедельник, 2 марта. Об этом «Кур'еру» сообщил Дмитрий Семибратов, старший инспектор ДПС ОГАИ Слуцкого РОВД. Слуцкая ГАИ обращает внимание водителей: из-за переменчивой погоды (днём температура воздуха поднимается выше нуля, ночью, наоборот, снижается) в продуваемых местах, на путепроводах и мостах может образоваться обледенение. Инспекторы просят автомобилистов учитывать состояние проезжей части дороги, особенно в утренние часы, соблюдать дистанцию и скорость движения, следить за очисткой зеркал и стекол, быть внимательными и взаимовежливыми.

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