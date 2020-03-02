Минтранс рассказал, как будут контролировать оплату «дорожного сбора»

Дорожный сбор в Беларуси предлагается отвязать от прохождения техосмотра. При этом контролировать его оплату будут через систему видеофиксации путём сравнения баз данных.

Об этом в эфире телеканала ОНТ заявил Алексей Авраменко, министр транспорта и коммуникаций.

В ТЕМУ. В интервью газете «Кур'ер» Олег Бессонов, руководитель Слуцкой диагностической станции УП «Белтехосмотр», рассказал, каким может стать техосмотр в будущем и сколько водителей его сейчас не проходят.

Белорусские водители всё чаще игнорируют прохождение техосмотра из-за сложившейся ситуации с государственной пошлиной (от 12 базовых), которую в народе называют «дорожный сбор». И это ни для кого не секрет.

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«Подготовлен проект указа, эти вопросы решены: возможность платить, скажем, годовые суммы, за месяц, за три месяца. То есть будут более комфортные условия», — высказался Алексей Авраменко. И добавил, что отвязка ТО от сбора позволит повысить безопасность дорожного движения.

На вопрос, будет ли отвязан техосмотр от «дорожного сбора», министр транспорта и коммуникаций ответил, что в проекте указа, который сегодня подготовлен, это так.

Алексей Авраменко подчеркнул: «дорожный сбор» ни к чему не будет привязан, а платить его можно будет через ЕРИП.

«Система контроля предполагается через систему видеофиксации путём сравнения баз данных. Если человек перемещался в тот период и у него не оплачено, это будет зафиксировано, база будет сравнивать данные и отправляться по почте в автоматическом режиме, как это происходит в фотофиксации», — заключил министр.

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