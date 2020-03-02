Случчанка с ностальгией вспоминает кафе «Смажанка» и мечтает открыть собственное. Блиц-опрос Марины Разуменко

Случчанка с ностальгией вспоминает кафе «Смажанка» (здание нынешнего игрового клуба в парке) и мечтает открыть в парке семейное кафе.

Lampa продолжает проводить блиц-опросы случчанок. В этот раз наша собеседница — 39-летняя Марина Разуменко, которая работает частным кондитером и мечтает открыть в городском парке семейное кафе.

Как вы проводите свободное время?

В свободное время люблю ездить с детьми в кинотеатр. Когда хорошая погода, прогуливаюсь по городскому парку.

Что вас вдохновляет?

В своей работе беру вдохновение от известных мастеров из российской кондитерской индустрии, а также некоторых белорусских шефов. Также вдохновляюсь самой природой.

Какое место в Слуцке вам нравится больше всего? Почему?

Мне нравится в нашем городе набережная, она красивая. Там можно прогуливаться, размышляя о насущном, и любоваться рекой Случь и почти ручными утками.

По вашему мнению, чего не хватает девушкам в Слуцке?

Точно не могу сказать, чего не хватает девушкам.

Но сейчас благодаря вашему проекту Lampa стали проводиться встречи для девушек города, которые хотят познавать новинки и в сфере косметологии, психологии, а также общаться с интересными людьми из Слуцка и земляками, которые живут за границей. Это интересно и правильно. В нашем маленьком городе не хватало таких встреч. Рада тому, что в Слуцке есть активная жизнь.

Как вы думаете, какие встречи стоит проводить для девушек в Слуцке?

Я думаю, что нужно проводить больше встреч на тему женского здоровья, моды, трендов, а также встречи для молодых девушек-невест, которые планируют свадьбу.

Какая у вас мечта? Можно ли реализовать её в Слуцке? Почему?

Моя мечта — открыть в нашем городе семейное кафе. Чтобы семьёй можно было проводить выходные дни за чашечкой ароматного чая или кофе и лакомиться десертами и выпечкой. А также проводить дни рождения и детские праздники.

Не могу точно ответить на вопрос, можно ли это реализовать в Слуцке, потому на сегодняшний день даже не представляю, с чего начать. Наверное, сначала нужно составить бизнес-план и найти место для кафе.

Помню, как в детстве посещала кафе «Смажанка», которое было в парке. Поэтому, возможно, кафе моей мечты тоже будет в нашем парке Слуцка.