Госконтролю не понравился беспорядок на предприятии в Слуцке

ТПУП «СпецМашиностроение» в Слуцке нарушило правила хранения металлолома и старых шин.

Комитет госконтроля Минской области в феврале проверил состояние территории промышленных предприятий в Борисовском, Минском, Молодечненском, Мядельском, Слуцком и Солигорском районах. Беспорядок выявлен в 58,3% случаев, сообщает пресс-служба КГК.

Контролёры нашли неудовлетворительным санитарное состояние помещений, в том числе и на ЗАО «Заславский завод ЖБИ», ОАО «Борисовский авторемонтный завод», ПРУП «Молодечненский завод порошковой металлургии».

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Неэффективным им показалось использование площадей и оборудования ПРУП «Мядельское жилищно-коммунальное хозяйство», УП «Жильё», ТПУП «СпецМашиностроение» и ЗАО «Заславский завод ЖБИ». Например, у «Жилья» контролёры нашли деревянные отходы возле подъездных путей, а в бывших пропарочных камерах — свалку отходов.

Правила хранения металлолома и старых шин нарушили ТПУП «СпецМашиностроение», ЗАО «Заславский завод ЖБИ», ОАО «Борисовский авторемонтный завод», ПРУП «Мядельское жилищно-коммунальное хозяйство», ГУП «Мядельское ПМС», ПРУП «Молодечненский завод порошковой металлургии».

Всем предприятиям выданы соответствующие рекомендации.