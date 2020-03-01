Масленица — 2020. Вместо масленичного столба были призовые ворота

Алексей Скрынников
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Масленица - 2020. Вместо масленичного столба были призовые ворота
Фото: Алексей Скрынников

В воскресенье, 1 марта, в Слуцком городском парке культуры и отдыха прошли народные гулянья, посвящённые Масленице.

Видео: Алексей Скрынников

Фото: Алексей Скрынников
Фото: Алексей Скрынников
Фото: Алексей Скрынников
Случчане активно усаствовали в народных конкурсах и получали за это сладкие призы. Конкурс «Рыбалка» для настоящих рыбаков. Фото: Алексей Скрынников
Фото: Алексей Скрынников
Фото: Алексей Скрынников
Фото: Алексей Скрынников
Некоторые случчане ждали именно этот конкурс, особенно те, у кого высокий рост. Но не всем удавалось допрыгнуть до подарка. Фото: Алексей Скрынников
Пакет надрывался, но предательски продолжал висеть. Фото: Алексей Скрынников
Фото: Алексей Скрынников
Фото: Алексей Скрынников
Фото: Алексей Скрынников
По традиции можно было купить оберег и написать на нём желания. Фото: Алексей Скрынников
Чучело масленицы в этом году сгорело очень быстро, примерно за 30 секунд. Фото: Алексей Скрынников
Фото: Алексей Скрынников
Фото: Алексей Скрынников
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