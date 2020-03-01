НовостиСлуцкИзбранное Масленица — 2020. Вместо масленичного столба были призовые ворота Алексей Скрынников - 1 марта 2020, 14:10 0 Фото: Алексей Скрынников В воскресенье, 1 марта, в Слуцком городском парке культуры и отдыха прошли народные гулянья, посвящённые Масленице. Видео: Алексей СкрынниковФото: Алексей Скрынников Фото: Алексей Скрынников Фото: Алексей Скрынников Случчане активно усаствовали в народных конкурсах и получали за это сладкие призы. Конкурс «Рыбалка» для настоящих рыбаков. Фото: Алексей Скрынников Фото: Алексей Скрынников Фото: Алексей Скрынников Фото: Алексей Скрынников Некоторые случчане ждали именно этот конкурс, особенно те, у кого высокий рост. Но не всем удавалось допрыгнуть до подарка. Фото: Алексей Скрынников Пакет надрывался, но предательски продолжал висеть. Фото: Алексей Скрынников Фото: Алексей Скрынников Фото: Алексей Скрынников Фото: Алексей Скрынников По традиции можно было купить оберег и написать на нём желания. Фото: Алексей Скрынников Чучело масленицы в этом году сгорело очень быстро, примерно за 30 секунд. Фото: Алексей Скрынников Фото: Алексей Скрынников Фото: Алексей Скрынников Реклама
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