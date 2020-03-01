Происшествия на выходных: у ещё одного человека в Беларуси тест на коронавирус – положительный

Жительница Витебской области и двое её коллег прибыли из Италии. Им сделали тесты на коронавирус, и у женщины тест дал положительный результат. У её коллег тесты отрицательные. Пациентов поместили в Витебскую областную клиническую инфекционную больницу. Их состояние удовлетворительное. Витебчанке проводят углубленную лабораторную диагностику. Клинических проявлений болезни у неё нет. Минздрав

Детский тренер в Минске вскрыл себе живот ножом

1 марта СМИ стало известно, что 18 февраля в Минском дворе детей и молодёжи тренер пришёл в кабинет директора и несколько раз ударил себя ножом в живот. Медики увезли мужчину в больницу, сейчас он находится в реанимации.

Пострадавший преподавал атлетическую гимнастику и самооборону для молодёжи. Коллеги сообщили, что у него были серьёзные проблемы со здоровьем. По данному факту проводится проверка. TUT.BY

Неизвестные забросали краской здание суда в Минске

Утром в воскресенье 1 марта неизвестные забросали красной краской здание суда Советского района Минска, где недавно приговорили к 7 годам тюрьмы двух анархистов за атаку на здание СИЗО № 1 («Володарку») и забрасывание краской Мингорсуда. За акцию 1 марта ответственность на себя взяли товарищи осуждённых через телеграм-канал «Чорная ружа». Еврорадио

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В больнице в Солигорске после пожара умерла пенсионерка

В Гродно сразу 5 машин врезались друг в друга «паровозиком»

Коронавирусом в мире заразились почти 87 тысяч человек

В субботу 29 февраля в Солигорской центральной районной больнице умерла пенсионерка 1922 года рождения. Её с дочерью госпитализировали после пожара, который случился 23 февраля в Красной Слободе, в доме, где жили женщины. Пенсионерка скончилась от термоингаляционной травмы и отравления продуктами горения. МЛЫН.BY Вечером в субботу 29 февраля на проспекте Клецкова в Гродно пять легковушек попали в ДТП. Первые три машины стояли в пробке. Четвёртая врезалась в них и собрала «паровоз». Водитель такси, которое ехало следом, не успел среагировать и врезался в 4-й автомобиль. Водителям не понадобилась медицинская помощь, машины повреждены. NEWGRODNO

По состоянию на утро 1 марта в Китае зарегистрированы 573 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За сутки от болезни там умерли 35 человек. Общее число заболевших с начала эпидемии в Китае — 79,8 тысяч человек. Более 41 тысячи выздоровели. Погибли 2870 человек.

За пределами Китая заболели уже более 7 тысяч человек. Коронавирус обнаружен почти в 60 странах. Первые случаи гибели зафиксированы в США, Таиланде и Австралии. Медуза

В Приморье задержали работника культуры, который показал порно на праздновании Масленицы

В Приморье во время масленичных гуляний в посёлке Михайловка злоумышленник транслировал порно на большой экран у здания местной администрации. В этот момент на площади возле администрации находилось много местных жителей с детьми.

Полиция задержала предполагаемого хулигана. Это бывший сотрудник дома культуры, который таким образом якобы мстил начальству за увольнение. Московский Комсомолец

В Москве задержали иностранца, который запустил дрон над Кремлём

Турист из Чили прибыл в Россию 29 февраля. Ему 40 лет. Сотрудники полиции задержали мужчину на Красной площади, когда он запускал коптер над Кремлём. РЕН ТВ