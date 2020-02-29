Заметного строительства в Слуцке сейчас не ведётся, если не считать жилых домов на Чехова, а вот незавершённых домов достаточно даже в центре города и недалеко от него. «Кур'ер» прошёлся по городу и запечатлел наиболее заметные объекты.

1. На Богдановича



«Незавершёнка» имеет адрес: ул. М. Богдановича, 50. Из паспорта объекта видно, что строится двухквартирный жилой дом с торговыми помещениями. Начата стройка в сентябре 2013 года и должна была завершиться в декабре 2015-го.

2. ФОК



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Реконструируемое здание находится на улице Уласовца, за РОВД. Согласно городской схеме, строение расположено на бывшей территории детского сада № 11. По следам колёс видно, что за ворота с армейскими звёздами заезжают машины. И даже знак установлен — «Кроме а/транспорта реконструируемого здания». Когда оно приобретёт завершённый облик — неизвестно.

3. У рынка



Объект привлекает внимание, потому что расположился на бойком месте у центрального рынка на улице Мельничная, 1А. Строительство началось лет пять назад и шло довольно быстро, но потом замерло. Во время съёмки в недостроенном здании были какие-то обитатели.

4. На перекрёстке



Дом в «лесах» стоит на пересечении улиц М. Богдановича и Стародорожской. Замысел автора вызывает уважение: в конструкции присутствует некая монументальность. Наверное, когда закончится стройка, строение украсит город.

5. Напротив ТД «Континент»

Четырёхэтажное здание возводится в переулке Монахова, дом 19, напротив ТД «Континент». Его хорошо видно даже с центральной площади. Год начала строительства установить сложно, судя по внешним признакам, стройка ещё не совсем замерла.

6. За баней



Здание располагается за банно-оздоровительным комплексом на улице Монахова. На карте города строение никак не обозначено, но на территории стоит номер 7. Этот дом в центре города с большой прилегающей территорией после того, как отсюда съехали обитатели, был вполне жилым — с крышей, окнами и дверями. За несколько бесхозных лет остались только крепкие стены. Видно, что единственными жильцами сейчас стали «бомжи»

7. За рынком



Крепкое по виду здание находится за железной дорогой на улице Базарная, 46. Здесь был начат ремонт, видно, что заменена крыша, водосточные трубы, но потом он остановился. Заросшее мхом крыльцо, дорожки к дому давно заросли травой.