В редакцию «Навіны Старадарожчыны» по вопросу качества хлеба поступило обращение из Подоресья. Звонил Сергей Петрович Александров.

«Черный хлеб производства нашего завода по вкусу, по качеству совсем стал никудышный, — возмущался он. — На вкус плохой и запах какой-то кислый (особенно у того, что в пакеты упакован). Мякоть крошится. И не пышный он — видно, тесто не расстаивается как положено. Это разве хлеб? Вот, помню, в Прусах была бабуля, хлеб домашний пекла. Так он, бывало, неделю стоит — и неделю в доме хлебом пахнет. А теперь только муку зря переводят. Причем если горожанин может выбрать в магазине другой хлеб, то на селе мы в выборе ограничены — берем то, что есть. Вот что самое обидное…»

Справедливых нареканий на хлебушек местного производства люди высказывают немало, но начавшийся год принес хорошие новости. Местная власть заняла активную позицию в решении острой проблемы, и сегодня в торговых точках района продукция местного хлебозавода замещается любанской. Пока планово проводится замена, на нашем предприятии продолжают выпускать небольшие партии продукции для «подстраховки». Затем его деятельность будет приостановлена. Любанский же продукт изготавливается на недавно модернизированном хлебозаводе, он действительно вкусный и качественный. Так что — с новым хлебом!

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Как «разруливали» ситуацию

Это было непросто: решалась дальнейшая судьба не только организации, но и коллектива, и здания (запущенного, но все еще добротного); прорабатывались варианты обеспечения жителей района хорошей продукцией, просчитывались риски, велись переговоры с представителями отрасли.

Не раз на предприятие выезжал и оценивал состояние дел председатель райисполкома Николай Карпович. Вопрос обсуждался на заседании районного исполнительного комитета. С выездом в организацию было проведено совещание президиума районного Совета депутатов. Прежде чем принять совместное с руководством Минского облпотребсоюза (в его ведении находится предприятие) решение, глава района выслушал мнения специалистов и опытных управленцев.

Тридцать пять лет спустя

Узел проблем на хлебозаводе завязался не сегодня и даже не вчера, все более запутываясь и утяжеляясь с каждым годом.

Объект сдавался в эксплуатацию в 1986 году. Оборудование было установлено новое, предприятие работало на полную проектную мощность, здесь выпускали 20 тонн хлебобулочных изделий в сутки. Стародорожане старшего поколения помнят, что тогда наш хлеб был очень вкусным — и батоны, и просто обычный черный формовой («кирпичик»), особенно когда он был еще горячим… За таким хлебушком специально ходили в магазин к привозу.

С той поры миновало уже более 35 лет. За это время на предприятии ни разу не проводилась реконструкция, не обновлялась техника, разве что пятнадцать лет назад электропечи заменили на дизельные. Производство продукции в последние годы снизилось до 5 тонн в сутки, да и эти объемы сбывались с трудом. Морально устаревшее оборудование износилось, здание давно требует ремонта, и все это плюс разные другие факторы сказывается на результате. Как, например, поддерживать нужный микроклимат (влажность, идеальную чистоту, температурные режимы) во время изготовления продукта, если в цехах гуляют сквозняки, а под потолком стайками летают проникшие с улицы воробьи?.. Как, по старинке делая многое вручную, тягаться по конечному результату с ультрасовременной техникой, установленной на современных модернизированных предприятиях?.. Там сегодня задал специалист нужные параметры на электронном табло — и все дела. Машина сама взвесит, отмерит, замесит, задаст нужный температурный режим. Практически все процессы автоматизированы. Новые технологии работают на повышение качества и оптимизацию себестоимости продукции. Разве может наш «дедушка"-завод угнаться за такими «добрыми молодцами» хлебопекарной отрасли?

Закрытие предприятия — решение всегда сложное и ответственное. Прежде чем решиться на него, пересмотрели все варианты возможного «реанимирования» хлебозавода. Вывод — овчинка выделки не стоит. Завод отжил свой век — это ясно. Его реконструкция и техническое переоснащение — очень дорогое удовольствие; в том же Любанском районе недавно проведенная модернизация и ремонт хлебозавода вылились в крупнейший инвестпроект. Предприятие брало кредит в 900 млн неденоминированных рублей, чтобы приобрести автоматизированные немецкие термомасляные печи «Miwе» и другое оборудование. К этому добавились затраты на ремонт, перевод на газовое отопление, внедрение новой системы менеджмента качества и другие. Окупить затраты планировали за четыре года, как получится — жизнь покажет. Суть в том, что малыми затратами производство конкурентоспособной продукции обеспечить невозможно. А условия предоставления кредитов, что называется, не греют, — ставки достаточно высокие, и выплаты по ним надо начинать еще до того, как предприятие выйдет на прибыль. Это трудно.

Так же, как и найти свою нишу на рынке хлебопродуктов, который сегодня заполнен до отказа. Производители наперебой предлагают самую разную продукцию. Наиболее успешные уже наработали свои активы, инвестируют полученные ресурсы в развитие предприятия и постоянно движутся в своем развитии вперед, опираясь на новые технологии и инновационные разработки. Реально ли их догнать и обогнать? Вряд ли. В таких делах, как говорится, кто не успел — тот опоздал…

Нельзя сбрасывать со счетов и то, что население района постоянно уменьшается (в среднем ежегодно минус 200 человек). Падает спрос на продукцию.

Сельчане имеют право на хороший продукт

Хлеб уже не является таким востребованным продуктом, как десять-двадцать лет назад. Вспомните: раньше без доброго его ломтя мало какое блюдо потреблялось, да и сам по себе хлеб уже считался едой. Теперь все иначе — включилась другая культура питания, с ограниченным употреблением хлебобулочных изделий, а то и вовсе без такового. Спрос на хлеб снижается, но по большей части — в городе. Но на селе по-прежнему в силе традиционное меню, там без хлебушка никуда. И действительно, обидно, что труженикам деревни доставалось не самое лучшее и права выбора у них не было. Сегодня благодаря вмешательству власти ситуация исправлена.