Ирина Корбут почти не покупает хлеб в магазине, потому что делает хлеб своими руками. Случчанка любит готовить, но больше всего её нравится заниматься выпечкой, в том числе и дрожжевой. «Кур'ер» вместе с партнёром материала — компанией Interferm (Слуцкий дрожжевой завод) — расспросил Ирину об её увлечении кулинарией и как появился блог с рецептами в в Instagram.

Сейчас семья Ирины живёт в Минске‚ куда они переехали четыре года назад. В деревне Варковичи остался дом‚ который стал дачей. Ирина часто туда приезжает‚ а с детьми остаётся в деревне на всё лето.

«В 12 лет испекла свой первый кулич. Я ребёнок советского времени. Делала печенье «Орешки"‚ «Белочки"‚ шоколадную колбаску, вафельные трубочки. Если что-то серьёзное‚ то просила при помощи мамы"‚ — говорит Ирина.

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Ирина уже не помнит‚ когда испекла свой первый хлеб‚ потому что это было очень давно. Магазинный покупает очень редко. Случчанка печёт разные виды хлеба 2−3 раза в неделю.

«Домашний хлеб не идёт ни в какое сравнение с покупным‚ магазинным. По крайней мере я понимаю‚ что я кладу в тесто. Свой намного вкуснее. Ингредиенты незамысловатые — мука‚ вода‚ соль‚ дрожжи. Причём экспериментирую‚ люблю пробовать что-то новое. Есть цветной хлеб‚ луковый‚ японский‚ итальянская чиабатта‚ хала — еврейский хлеб‚ узбекские лепёшки"‚ — говорит Ирина.

В основном случчанка использует пшеничную муку разных сортов. «Я люблю‚ чтобы мука была хорошо высушена. Тогда пропорции по рецепту совпадают‚ — рассказывает Ирина. — Говорят‚ мука должна отлежаться полгода‚ чтоб набрать все ароматы и вкусы».

Какие дрожжи использует

Ирина применяет как сухие‚ так и прессованные дрожжи. «Слуцкими я тоже пользуюсь‚ мне очень нравятся. Хорошие дрожжи‚ — говорит Ирина. — Видно‚ что они современные. Намного лучше чем те‚ что были раньше — более активные. Мне иногда много 100-граммовой пачки‚ потому что часто в разъездах. Мне бы расфасовку поменьше».

Как появился блог в Instagram

Ирина говорит‚ что Instagram завела её младшая дочь‚ которой сейчас 13 лет. «Мама‚ у тебя всё так красиво получается. Почему ты не показываешь людям‚ что ты делаешь?» — вспоминает Ирина слова дочери.

Где берёт рецепты

Ирина берёт рецепты в Instagram‚ у разных известных блогеров‚ из старых поварских книг. «Люблю ГОСТовские рецепты‚ например‚ украинская паляница‚ киевская паляница‚ рогалики‚ бублики‚ калачи‚ — говорит случчанка. — Многие говорят: «Ой‚ это столько времени занимает? А что у вас за рецепты?» На самом деле — поставил тесто и ушёл‚ занимайся делами. Оно стоит‚ выбраживается. Это нужно любить‚ тогда всё получится‚ но и опыт конечно».

Советы новичкам

Мука должна быть как можно суше. Обращайте внимание на процент влажности.

На опаре должна появиться «шапочка». Это значит‚ что дрожжи работают‚ и выпечка будет удачной. В противном случае не стоит продолжать готовить‚ только переведёте продукты.

Готовить только с хорошим настоянием.