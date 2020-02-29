Ирина Корбут почти не покупает хлеб в магазине, потому что делает хлеб своими руками. Случчанка любит готовить, но больше всего её нравится заниматься выпечкой, в том числе и дрожжевой. «Кур'ер» вместе с партнёром материала — компанией Interferm (Слуцкий дрожжевой завод) — расспросил Ирину об её увлечении кулинарией и как появился блог с рецептами в в Instagram.
Сейчас семья Ирины живёт в Минске‚ куда они переехали четыре года назад. В деревне Варковичи остался дом‚ который стал дачей. Ирина часто туда приезжает‚ а с детьми остаётся в деревне на всё лето.
«В 12 лет испекла свой первый кулич. Я ребёнок советского времени. Делала печенье «Орешки"‚ «Белочки"‚ шоколадную колбаску, вафельные трубочки. Если что-то серьёзное‚ то просила при помощи мамы"‚ — говорит Ирина.
Ирина уже не помнит‚ когда испекла свой первый хлеб‚ потому что это было очень давно. Магазинный покупает очень редко. Случчанка печёт разные виды хлеба 2−3 раза в неделю.
«Домашний хлеб не идёт ни в какое сравнение с покупным‚ магазинным. По крайней мере я понимаю‚ что я кладу в тесто. Свой намного вкуснее. Ингредиенты незамысловатые — мука‚ вода‚ соль‚ дрожжи. Причём экспериментирую‚ люблю пробовать что-то новое. Есть цветной хлеб‚ луковый‚ японский‚ итальянская чиабатта‚ хала — еврейский хлеб‚ узбекские лепёшки"‚ — говорит Ирина.
В основном случчанка использует пшеничную муку разных сортов. «Я люблю‚ чтобы мука была хорошо высушена. Тогда пропорции по рецепту совпадают‚ — рассказывает Ирина. — Говорят‚ мука должна отлежаться полгода‚ чтоб набрать все ароматы и вкусы».
Какие дрожжи использует
Ирина применяет как сухие‚ так и прессованные дрожжи. «Слуцкими я тоже пользуюсь‚ мне очень нравятся. Хорошие дрожжи‚ — говорит Ирина. — Видно‚ что они современные. Намного лучше чем те‚ что были раньше — более активные. Мне иногда много 100-граммовой пачки‚ потому что часто в разъездах. Мне бы расфасовку поменьше».
Как появился блог в Instagram
Ирина говорит‚ что Instagram завела её младшая дочь‚ которой сейчас 13 лет. «Мама‚ у тебя всё так красиво получается. Почему ты не показываешь людям‚ что ты делаешь?» — вспоминает Ирина слова дочери.
Где берёт рецепты
Ирина берёт рецепты в Instagram‚ у разных известных блогеров‚ из старых поварских книг. «Люблю ГОСТовские рецепты‚ например‚ украинская паляница‚ киевская паляница‚ рогалики‚ бублики‚ калачи‚ — говорит случчанка. — Многие говорят: «Ой‚ это столько времени занимает? А что у вас за рецепты?» На самом деле — поставил тесто и ушёл‚ занимайся делами. Оно стоит‚ выбраживается. Это нужно любить‚ тогда всё получится‚ но и опыт конечно».
Советы новичкам
- Мука должна быть как можно суше. Обращайте внимание на процент влажности.
- На опаре должна появиться «шапочка». Это значит‚ что дрожжи работают‚ и выпечка будет удачной. В противном случае не стоит продолжать готовить‚ только переведёте продукты.
- Готовить только с хорошим настоянием.
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Не устаю повторять снова и снова, что домашний хлеб своими руками это просто чудо. Советую испечь замечательный луковый хлеб, тем более, что сделать это очень просто. Даже если вы никогда не занимались хлебопечением у вам все обязательно получится с первого раза. Этот замечательный пшеничный хлеб подарит вам неописуемый вкус и аромат, который понравится абсолютно всем. Дрожжевое тесто для этого лукового хлеба готовится обычным простым способом и это не занимает много времени. Хлеб получается очень воздушный, нежный и мягкий внутри и в тоже время имеет отличную хрустящую корочку, а луковый аромат придает ему неповторимость. Ингредиенты: * пшеничная мука около 330−370 гр * теплая вода 220 мл * живые дрожжи 13гр (или сухих 4−5 гр) * ¾ ч ложки соли * 0,5 ч ложки сахара * 2 луковицы (по вкусу) * 3 — 4 ст ложки растительного масла * пучок зеленого лука * 1 ст л сливочного масла Для приготовления теста сначала распустим дрожжи в части теплой воды и добавим сахар, дождемся их активации. Как только появится пенная пушистая шапка замешиваем опару, для этого доливаем всю воду и добавляем половину муки. Хорошо размешиваем до исчезновения комочков, накрываем пищевой пленкой и оставляем так минут на 20 — 30 в теплом месте. За это время режем лук мелкими кубиками и слегка обжариваем на растительном масле. В подошедшую опару добавляем оставшуюся муку и соль, хорошо месим тесто. По началу оно будет слегка липнуть к рукам, можно добавить чуть-чуть муки, но не увлекайтесь, чтобы не потерять воздушность и нежность готового хлеба. В последнюю очередь добавляем луковую массу, сырой зелёный лук вместе с маслом, перемешиваем все до однородности. Старайтесь, чтобы обжаренный лук равномерно распределился в тесте. Ставим его в теплое место до увеличения в два раза, обминаем и выкладываем в форму. Даем расстояться минут 50−60 и выпекаем в хорошо разогретой духовке до 200 С около 40 минут, до готовности и красивой корочки. Готовый луковый хлеб должен обязательно остыть на решетке перед подачей. Приятного аппетита. #хлеб#хлебдомашний#выпечкахлеба#печемдома#готовимдома#gotovim_doma_ #печемхлеб#луковыйхлеб#пекусама#рецептхлеба#вкусныйрецепт#простойрецепт#выпечкахлеба
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Хлеб без замеса по легендарному рецепту Джима Лэхей.Уникальность этого рецепта в том, что количество дрожжей сводится к минимуму,а время активного приготовления составляет 5 минут. Ферментация теста происходит 12-16 часов при комнатной температуре (я ставлю на ночь)или 24 часа в холодильнике. На следующий день выкладываю тесто на хорошо подпыленный мукой стол и собираю его в шар. В форму для расстойки кладу полотенце обильно присыпая мукой ,затем выкладываю тесто швом вверх 👆Оставляю на 2 ч подойти .В духовку ставлю жаропрочную кастрюлю и разогреваю ее до 250 градусов. В раскалённую кастрюлю перекладываю подошедшее тесто швом вниз 👇🏻 и выпекаю 30 мин под крышкой и 20 мин без неё,для того,чтобы образовалась аппетитная корочка. Остужаю на решётке. Хлебушек получается вкусным, ароматным, с хрустящей корочкой! По вкусу напоминает чиабатту, но выпекать его гораздо проще! Ингредиенты: 400г муки 300г воды 8г соли 1/4 чайной ложки сухих дрожжей #хлеб#хлеббеззамеса#bread #домашнийхлеб#выпечка#выпечкадомашняя#готовимдома#люблюготовить#gotovim_doma_ #вкусныйхлеб#домашняявыпечка#кулинарныйблог#вкуснаявыпечка
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Пышный, легкий, нежный, чуть сладковатый и немного особенный- японский молочный хлеб «Хоккайдо» приготовленный методом Тан Чжон (tangzhong) — это китайский метод заваривания теста или по простому заварка. Выпечка, приготовленная на основе заварки, получается очень мягкой и пышной, долго не черствеет и не крошится. ИНГРЕДИЕНТЫ Хлебная заварка: вода 200 мл мука 40 гр Основное тесто: мука 580−600 гр. яйца 1 шт. теплое молоко 260 мл соль 10 гр сахар 60 гр сухие дрожжи 10 гр сливочное масло 50 гр Для смазывания: желток 1 шт. молоко 1 ст.л. Для хлебной заварки нужно заварить до густого состояния 40 муки и 200 мл воды, постоянно помешивая. Переложить хлебную заварку в отдельную емкость, накрыть пищевой пленкой в контакт, чтобы не образовывалась корочка, и дать остыть до комнатной температуры. Сухие дрожжи развести в теплом молоке, дать постоять 5 минут. Потом добавить хлебную заварку комнатной температуры, сахар, яйцо, соль. Муку просеять и добавлять частями, замешивая тесто. Добавить мягкое сливочное масло. Вымешивать тесто 10−15 минут. Тесто будет очень липким. Миску смазать растительным маслом, тесто округлить и переложить в миску, накрыть полотенцем, оставить подходить при комнатной температуре приблизительно на 1,5 часа. Время зависит от комнатной температуры. Тесто должно удвоиться в объеме. Из такого количества теста получится 2 буханки хлеба. Разделить все тесто на 7−8 частей. Округлить каждую часть. Накрыть полотенцем, чтобы тесто не заветривалось, пока будем работать с каждой отдельной булочкой. Поверхность припылить мукой, каждую булочку раскатать в овал, края теста сложить к центру, получается прямоугольник. Прямоугольник раскатать в длину, делая один край теста более широким. Скатать тесто в ролл. Формы смазать растительным маслом. Выложить булочки плотно одна к другой. Накрыть полотенцем и оставить подходить на 30−40 минут. Смазать яйцом с молоком. Выпекать 30−35 минут при температуре 180 градусов. #хлеб#bread#выпечка#готовимдома#gotovim_doma_ #домашняявыпечка#кулинария#домашнийхлеб#люблюготовить#инстафуд#кулинарныйблог
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Чиабатта 🥖❤️❤️❤️ итальянский хлеб в основном принято готовить из пшеничной муки, воды, соли и небольшого количества дрожжей, хотя зачастую в тесто добавляется оливковое масло. Данный рецепт теста для хлеба чиабатта предусматривает минимальный набор продуктов, поэтому его можно смело назвать базовым. Отличительной особенностью хлеба чиабатта считается хрустящая корочка и неравномерно распределенный крупнопористый мякиш. Хлеб 🥖 который можно сделать у себя дома – его не нужно долго вымешивать: смешал все ингредиенты, оставил тесто на ночь, а утром можно выпекать хлебушек. ДЛЯ ЗАКВАСКИ: 2 стакана муки 1 стакан воды (250 мл) 1,5 ч. ложки сухих дрожжей ДЛЯ ТЕСТА: закваска 3,5 стакана муки 2 стакана воды (500 мл) 1,5 ч. ложки соли #чиабатта#итальянскийхлеб#подслушаноеда#хлеб#bread#выпечка#кулинария#готовимдома#домашнийхлеб#italianfood#gotovim_doma_ #gotovim_s_irinoi_khlebnikovoi
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Плетёнка (хала) из сдобного дрожжевого теста-«хлебобулочное изделие» советских времён, с блестящей корочкой, сладковатым, белым и пышным мякишем. Очень вкусно! Плетётся хала из 3−6 жгутов (у меня плетёнка из 4х) Для рецепта: 500 г муки в/с 60мл воды 7 г сухих дрожжей 3 больших яйца 8 г соли 85 г мёда или 70 г сахара 60 мл растительного масла Кунжут для посыпки #хала#плетенка#хлеб#выпечка#домашняявыпечка#кулинария#вкусныйхлеб#bread#кулинарныйблог#шобутинская
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