Уволенные. Как ищут работу белорусы, украинцы, молдаване и грузины

При подготовке цикла публикаций «Город заброшенных заводов» «Кур'ер» поговорил со случчанами о том, как они трудоустраивались после увольнения с закрытых заводов. Иногда это становится проблемой.

На постсоветском пространстве каждый месяц теряют работу десятки тысяч людей. Большинство из них увольняются сами: не устраивают зарплаты, отношения с коллективом, условия труда. Но некоторые оказываются на улице из-за сокращений и ликвидации предприятий. «Кур'ер» решил узнать, как люди в Беларуси, Украине, Грузии и Молдове ищут работу и как им в этом помогают их государства.

Беларусь и самостоятельность

В декабре 2019 года «Кур'ер» опубликовал историю Альберта Трапашко — случчанина, которого сократили с двух подряд закрывшихся заводов. Он рассказал, что после сокращения с завода ЖБИ искал работу самостоятельно, потому что в отделе занятости ему тогда не очень-то помогли. Во время поисков он подрабатывал.

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Пример Альберта типичен для Слуцка и для всей Беларуси, где люди предпочитают самостоятельно искать работу, а не обращаться за помощью государства. Альберт назвал две причины, почему искал работу сам. Во-первых, это волокита. Чтобы зарегистрироваться безработным, нужно предоставить несколько документов: паспорт, трудовую книжку или справку о периоде работы, документ об образовании, справку о зарплате за последний год и другие документы (например, если есть дети — свидетельства о рождении). Когда документы собраны, нужно ещё попасть на приём. Первичная регистрация граждан в качестве безработных в Слуцке проводится только в понедельник, вторник и четверг с 8.00 до 12.30. В это время, по словам Альберта, там часто бывает очередь. Когда он наконец попал на приём, оказалось, что у него просрочилась справка о зарплате и нужно делать новую.

Вторая причина — требования к безработным и отсутствие гарантий. Когда Альберт наконец попал на приём, ему предложили вакансию по специальности, но с зарплатой меньше $ 150 (в эквиваленте) в месяц. Он сразу отказался, но оказалось, что если человек отказывается от двух предложений подходящей работы в отделе занятости, его снимают с учёта безработных. А подходящей считается любая работа, которая соответствует профессиональной пригодности человека.

В то же время, даже регистрация в отделе занятости не даёт человеку гарантии, что он попадёт на работу. Он должен точно так же ездить по собеседованиям, как при самостоятельном поиске работы, и ему точно так же могут отказывать.

Поэтому Альберт предпочёл потратить время на самостоятельные поиски работы. Хотя когда нашего героя сократили в первый раз, с завода «Эмальпосуда», именно отдел занятости нашёл ему новую работу. Так что здесь — как повезёт.

Украина и поиски лучшего

Герой статьи «Кур'ера» киевлянин Михаил Бржестовский уволился из «Умных домов» и пошёл в троллейбусное депо, чтобы иметь стабильный заработок и соцпакет. И это типичная для Украины история. Люди здесь не боятся менять работу в поисках лучшего, — следует из исследования портала Rabota.ua. В основном в Украине люди увольняются с мест, где низкая зарплата или где работодатель нарушает их права. По данным опроса в Украине большинство людей уходили с работы сами из-за низкой заработной платы. И только 12% сократили или уволили. Никогда не меняли место работы — 7%.

Если украинец потерял работу с хорошей официально зарплатой, то он может зарегистрироваться в центре занятости и получит пособие по безработице, на которое можно прожить пару месяцев, пока ищешь что-то (50 — 70% от зарплаты).

Минимальное пособие в 650 гривен (приблизительно 26 долларов) могут получить все, даже те, кто раньше никогда не работал и не получал зарплату. А в Беларуси это — максимальная сумма.

В 2019 году Украинская служба занятости ввела институт карьерного советника. Это человек, который «ведёт» безработного, поддерживает его психологически, консультирует. За год работы института услугами карьерных советников воспользовались более миллиона безработных украинцев.

Служба занятости теперь не только ищет работу для соискателей, но и подбирает работников для нанимателей, то есть, выполняет работу рекрутингового агентства.

Планомерная политика Украины по снижению безработицы даёт свои плоды. В стране сократился уровень фактической безработицы с 8,8% за январь — сентябрь 2018 года до 8% за январь — сентябрь 2019 года.

Молдова и румынские паспорта

О ситуации с работой в Молдове «Кур'еру» рассказал, главный редактор газеты «СП» города Бельцы.

«Сейчас в Молдове можно при желании найти работу. Вопрос только в том, насколько твоя квалификация нужна людям. Это не так уж сложно.

Главная проблема — происходит большой отток населения. Люди массово уезжают за границу. Раньше много людей уезжали в Россию. Сейчас уезжают в Европу. У граждан Молдовы есть возможность восстановить гражданство Румынии, так как большая часть Молдовы до 1940 года входила в состав Румынии. Молдаване получают румынские паспорта. С ними есть возможность беспрепятственно ехать в Европу, так как Румыния входит в Евросоюз. В Генеральном консульстве Румынии всегда большая очередь. Желающих уехать за границу — огромное количество. Это сотни тысяч людей.

На местном рынке работодателям сложно найти квалифицированных работников, потому что они уезжают в Европу, где зарплаты гораздо выше.

В стране есть агентство занятости. Оно должно помогать найти работу. Человек, потерявший работу, может стать на учёт в агентстве, и ему государство предоставляет пособие.

Например, у меня есть знакомый, ему далеко за 40. Он пошёл в агентство занятости, и там ему предложили переучиться. Сейчас он ездит из Бельц на специальные курсы сварщиков в Кишинёв. Можно получить новую специальность.

Но люди в большинстве своём не приходят и не регистрируются как безработные. Много людей самозанятых. Например, одна семья — родители и взрослые дети — занимается строительством. Они сами находят клиентов, не платят отчисления в пенсионный фонд и не получают никаких социальных гарантий. Они говорят: зачем нам пенсия, если она всё равно будет маленькая. Люди предпочитают сами делать накопления, покупают квартиры, заставляют квартиры техникой.

Люди не видят в стране будущего. Они видят непредсказуемость того, что будет. Многие предпочитают престижной работе в Молдове менее престижную в Европе.

Например, молодой человек, который работал в Молдове в полиции, уехал в Португалию жить. Сейчас работает пекарем. Нашёл там жену, нашёл себя. Ему хорошо".

Из-за оттока трудоспособного населения в Молдове уровень безработицы в пределах нормы — 4%.

Грузия и «всё очень плохо»

В ситуации в Грузии рассказали Георгий Чантуридзе и Марта Ардашелия, представители Конфедерации профсоюзов Грузии.

Последние опросы показывают, что безработица — это проблема, которая больше всего беспокоит население Грузии.

Правительство не занимается проблемой безработицы. Например, в стране вообще нет пособия по безработице. Профсоюзы Грузии уже несколько лет требуют у государства назначить компенсацию для временно безработных и приготовили соответствующий законопроект, который пока не принят. Бюджет Грузии не «тянет» пособия.

Главная проблема для Грузии — это трудовая иммиграция, которая сокращает трудоспособное население в стране. Большая часть грузин-эмигрантов находится в России и странах Евросоюза. За границей грузины находят работу с помощью близких людей и местных грузинских общин. Большинство не устраивается на постоянную работу, предпочитая временную неформальную занятость.

В Грузии есть государственный сайт, где могут общаться соискатели и работодатели, программа технического и профессионального образования и обучения для ищущих работу. Но финансируется государственная программа недостаточно.

Ежегодно государство обучает только 3000 из 245 000 безработных. Больше половины грузин ищут работу с помощью знакомых. Второй по популярности путь — искать работу через частные агентства по трудоустройству. В государственные службы обращаются меньше всего безработных.

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