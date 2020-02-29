В Беларуси зарегистрирован первый случай COVID-19. Его привезли из Баку — 21-летний иранец целую неделю ходил по Минску и чувствовал себя прекрасно. Здесь посмотрите фото, как его вывозили из дома. Министр здравоохранения говорит, что состояние студента БНТУ удовлетворительное.
Что происходило в городе и на селе
А теперь к местным новостям. Для начала прочитайте текст недели: мнение случчанина Виктора, 20 лет работающего в сфере продаж продуктов питания. Он высказался про объединение Слуцкого сыродельного комбината: «Эти фирмы создаются для высасывания денег из предприятий-производителей».После обращения читательницы Зинаиды Кольцовой город узнал про подъезд в центре горда, где «кровищи, как кабана резали». Суть истории такая: жильцы подъезда требуют выселить семью, которая мешает спокойно жить — там антисанитария, пьянки-гулянки и вообще, опасно. После с жильцами подъезда встретились председатель Андрей Янчевский, представители ЖКХ, санстанции и милиции. Похоже, решение ситуации сдвинулось с места.
В суде по делу банды, которая грабила и заживо сжигала стариков, зазвучала «смертная казнь». Прокурор запросил её в отношении Виктора Скрундика.
История с дворовой собакой Мухтаром продолжается. Житель 9-этажки в Слуцке смастерил новый дом для дворовой собаки. Напомним, что прежнюю будку сотрудники ЖЭУ разломали и выкинули на свалку.
Так совпало, что в эти дни в Беларуси была представитель фонда Брижит Бардо, помогающего бездомным животным. Они уже оплатили два проекта и готовы продолжить работу в нашей стране. Но только при условии, что не будет страданий и смертей, фонду нужны гарантии, что ни одно животное не будет усыплено, что его отпустят после правильно выполненной стерилизации.
Кстати, «Кур'ер» рассказал две удивительные и позитивные истории про котов из Слуцка и Солигорска, как они выживали в Беларуси, а по-человечески зажили за границей. Один теперь живёт в Италии на берегу моря и ест корм с креветками, а другой поселился в Лондоне и тоже чувствует себя прекрасно.
Но вернёмся в Слуцк. «Кур'ер» узнал, когда начнётся строительство «Радуги» на «Сахарном» (микрорайоне, обделённом магазинами).
Новое строится, старое пытаются продать: на аукцион выставляют здание бывшего хлебозавода.Кстати, о старом. «Кур'ер» почти год следит за судьбой 94-летнего барака на улице Вечеркевича в Слуцке. Его жильцы жаловались в райисполком на то, что их дом разрушается и в нём невозможно нормально жить. Но районные власти считали иначе и собирались делать там капремонт. И вот 27 февраля в барак на Вечеркевича приехал Дмитрий Ахрем, председатель Солигорского межрайонного комитета государственного контроля. Он считает, что ремонт в бараке нецелесообразен. У людей наконец-то появилась надежда.
В средней зарплате значительно потеряли как Слуцк, так и соседние города.
А вот наша постоянная рубрика: топ-10 самых высокооплачиваемых вакансий в Слуцке. Узнали, кому заплатят 1350 рублей.
Ещё в Слуцке назначили нового начальника ГАИ, а СШ № 11 признана лучшей в Минской области. Ещё узнайте, когда в слуцких школах прозвенят последние звонки и как будут отдыхать школьники в следующем учебном году. Кстати, что думают о школьной форме учащиеся и администрация: «Замечания отвлекают от учёбы, а рамки мешают самовыражаться».
Ещё одна волнующая всех тема — отвязка дорожного сбора от техосмотра. Олег Бессонов, руководитель Слуцкой диагностической станции УП «Белтехосмотр», считает, что отвязать пошлину от техосмотра — дело получаса. Но дороги бесплатными не бывают и мы всё равно будем за них платить: в виде пошлины или других налогов.
Про людей
Для нашей рубрики «Личный опыт». Случчанка Лидия рассказала, почему покупает для дома только уценённые товары. Почитайте, сколько можно сэкономить (подсказка: много) и это не влияет на долговечность товаров.
Мы начинаем рассказывать про победителей нашей премии «Instagram года #Слуцк-2019″. Вот беседа с Екатериной Скрынниковой, у которой мы спросили про ретро-вещи (например, простоловые приборы 19-го века, гипсовый бюст Мадонны). А вот беседа с фуд-блогером Аминой Палазник, которая рассказала, почему положительно относится к фастфуду» и чем руководствуется при покупке продуктов.
В блиц-опросе для нашего проекта Lampa визажист-бровист Юлия Макареня рассказала об издержках профессии.
Происшествия
В один день, 26 февраля, случилось два ДТП с пешеходами. На ул. Богдановича мужчина отделался ушибами. На Виленской женщину госпитализировали в травматологию.
Консультации и объяснительная журналистика
Мы не только констатируем факты, но и помогаем людям разбираться в разных сферах жизни. Например, в случае с ДТП мы при помощи Слуцкой ГАИ рассказали, когда водитель не будет виновен в аварии с пешеходом.
История
Как и все эти 20 лет «Кур'ер» рассказывает об истории Случчины. В этот раз было три материала, связанных с Великой Отечественной войной. Не пропустите их:
- Отбили награбленное золото, добывали секреты… Как в Слуцке подпольная группа семьи Маглыш сражалась с фашистами.
- Татарстанское ТВ рассказало про Слуцк. Повод — удивительная история одной фотографии.
- «Этот день у нас не отнять». Слуцкий предприниматель Владимир Бойко издал книгу к 75-летию Победы.
Была издана ещё одна книга. Её автор — Алесь Новик, житель деревни Греск Слуцкого района. Она одновременно и детская, и патриотическая и про Перуна.
Почитать и посмотреть
- Блины на слуцких дрожжах. Как мы проверили рецепт из советской книги, которой более 30 лет.
- «Слуцк, он хороший, особенно когда…» Посмотрите, как читатели «Кур'ера» продолжили эту фразу.
- «Стоит ли нам жаловаться на жизнь?» Видео про старика, который каждый день с тележкой плетётся из Ячево в Слуцк.
И последнее. Узнайте, что изменится в Беларуси с 1 марта.
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