В Беларуси зарегистрирован первый случай COVID-19. Его привезли из Баку — 21-летний иранец целую неделю ходил по Минску и чувствовал себя прекрасно. Здесь посмотрите фото, как его вывозили из дома. Министр здравоохранения говорит, что состояние студента БНТУ удовлетворительное.

Что происходило в городе и на селе

А теперь к местным новостям. Для начала прочитайте текст недели: мнение случчанина Виктора, 20 лет работающего в сфере продаж продуктов питания. Он высказался про объединение Слуцкого сыродельного комбината: «Эти фирмы создаются для высасывания денег из предприятий-производителей». После обращения читательницы Зинаиды Кольцовой город узнал про подъезд в центре горда, где «кровищи, как кабана резали». Суть истории такая: жильцы подъезда требуют выселить семью, которая мешает спокойно жить — там антисанитария, пьянки-гулянки и вообще, опасно. После с жильцами подъезда встретились председатель Андрей Янчевский, представители ЖКХ, санстанции и милиции. Похоже, решение ситуации сдвинулось с места.

В суде по делу банды, которая грабила и заживо сжигала стариков, зазвучала «смертная казнь». Прокурор запросил её в отношении Виктора Скрундика.

История с дворовой собакой Мухтаром продолжается. Житель 9-этажки в Слуцке смастерил новый дом для дворовой собаки. Напомним, что прежнюю будку сотрудники ЖЭУ разломали и выкинули на свалку.

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Так совпало, что в эти дни в Беларуси была представитель фонда Брижит Бардо, помогающего бездомным животным. Они уже оплатили два проекта и готовы продолжить работу в нашей стране. Но только при условии, что не будет страданий и смертей, фонду нужны гарантии, что ни одно животное не будет усыплено, что его отпустят после правильно выполненной стерилизации.

Кстати, «Кур'ер» рассказал две удивительные и позитивные истории про котов из Слуцка и Солигорска, как они выживали в Беларуси, а по-человечески зажили за границей. Один теперь живёт в Италии на берегу моря и ест корм с креветками, а другой поселился в Лондоне и тоже чувствует себя прекрасно.

Но вернёмся в Слуцк. «Кур'ер» узнал, когда начнётся строительство «Радуги» на «Сахарном» (микрорайоне, обделённом магазинами).

Новое строится, старое пытаются продать: на аукцион выставляют здание бывшего хлебозавода. Кстати, о старом. «Кур'ер» почти год следит за судьбой 94-летнего барака на улице Вечеркевича в Слуцке. Его жильцы жаловались в райисполком на то, что их дом разрушается и в нём невозможно нормально жить. Но районные власти считали иначе и собирались делать там капремонт. И вот 27 февраля в барак на Вечеркевича приехал Дмитрий Ахрем, председатель Солигорского межрайонного комитета государственного контроля. Он считает, что ремонт в бараке нецелесообразен. У людей наконец-то появилась надежда.

В средней зарплате значительно потеряли как Слуцк, так и соседние города.

А вот наша постоянная рубрика: топ-10 самых высокооплачиваемых вакансий в Слуцке. Узнали, кому заплатят 1350 рублей.

Ещё в Слуцке назначили нового начальника ГАИ, а СШ № 11 признана лучшей в Минской области. Ещё узнайте, когда в слуцких школах прозвенят последние звонки и как будут отдыхать школьники в следующем учебном году. Кстати, что думают о школьной форме учащиеся и администрация: «Замечания отвлекают от учёбы, а рамки мешают самовыражаться».

Ещё одна волнующая всех тема — отвязка дорожного сбора от техосмотра. Олег Бессонов, руководитель Слуцкой диагностической станции УП «Белтехосмотр», считает, что отвязать пошлину от техосмотра — дело получаса. Но дороги бесплатными не бывают и мы всё равно будем за них платить: в виде пошлины или других налогов.

Про людей

Для нашей рубрики «Личный опыт». Случчанка Лидия рассказала, почему покупает для дома только уценённые товары. Почитайте, сколько можно сэкономить (подсказка: много) и это не влияет на долговечность товаров.

Мы начинаем рассказывать про победителей нашей премии «Instagram года #Слуцк-2019″. Вот беседа с Екатериной Скрынниковой, у которой мы спросили про ретро-вещи (например, простоловые приборы 19-го века, гипсовый бюст Мадонны). А вот беседа с фуд-блогером Аминой Палазник, которая рассказала, почему положительно относится к фастфуду» и чем руководствуется при покупке продуктов.

В блиц-опросе для нашего проекта Lampa визажист-бровист Юлия Макареня рассказала об издержках профессии.

Происшествия

В один день, 26 февраля, случилось два ДТП с пешеходами. На ул. Богдановича мужчина отделался ушибами. На Виленской женщину госпитализировали в травматологию.

Консультации и объяснительная журналистика

Мы не только констатируем факты, но и помогаем людям разбираться в разных сферах жизни. Например, в случае с ДТП мы при помощи Слуцкой ГАИ рассказали, когда водитель не будет виновен в аварии с пешеходом.

История

Как и все эти 20 лет «Кур'ер» рассказывает об истории Случчины. В этот раз было три материала, связанных с Великой Отечественной войной. Не пропустите их:

Отбили награбленное золото, добывали секреты… Как в Слуцке подпольная группа семьи Маглыш сражалась с фашистами.

с фашистами. Татарстанское ТВ рассказало про Слуцк. Повод — удивительная история одной фотографии.

про Слуцк. Повод — удивительная история одной фотографии. «Этот день у нас не отнять». Слуцкий предприниматель Владимир Бойко издал книгу к 75-летию Победы.

Была издана ещё одна книга. Её автор — Алесь Новик, житель деревни Греск Слуцкого района. Она одновременно и детская, и патриотическая и про Перуна.

Почитать и посмотреть

Блины на слуцких дрожжах. Как мы проверили рецепт из советской книги, которой более 30 лет.

рецепт из советской книги, которой более 30 лет. «Слуцк, он хороший, особенно когда…» Посмотрите, как читатели «Кур'ера» продолжили эту фразу.

эту фразу. «Стоит ли нам жаловаться на жизнь?» Видео про старика, который каждый день с тележкой плетётся из Ячево в Слуцк.

И последнее. Узнайте, что изменится в Беларуси с 1 марта.