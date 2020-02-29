В Слуцке есть банкомат с чёрной дырой, которая высасывает деньги

Вы писали про банкомат возле рынка, что там постоянно заканчиваются деньги. Вот сегодня 29 марта уже с самого утра денег там снова не было.

Это в центре Слуцка банкоматов много. А получается те люди, что едут на базар с окраин, где банкоматов немного, хотят снять деньги на базаре, чтобы что-то купить за наличку, а им облом. Ведь нету же терминала у фермера или бабки с картошкой и квашеной капустой.

Вы писали, что в банке сказали, что люди реально много снимают, а в банкомат нельзя загрузить очень много, потому что есть какой-то лимит. Звонить на 136, чтобы пополнили банкомат, мне кажется бесполезная затея. Судите сами по видео. И так каждый раз.

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Из-за всего этого у меня появились две теории заговора.

Теория заговора № 1

Разве на базар ходят такие огромные толпы, что снимают и тратят по 100 000 рублей за пару дней (или по сколько там загружают денег)? Наверное, нет. Может просто специально загружают мало денег. Почему? Может это всё устроили какие-нибудь масоны или иллюминаты. А всё для того, чтобы людям не хватало налички и они из-за этого поменьше покупали у предпринимателей. Сделано это, чтобы задушить малый бизнес.

Теория заговора № 2

В банкомат загружают денег столько, сколько положено. Но, может, в нём есть какая-то чёрная дыра и деньги в неё затягивает? Или кто-то высасывает из него деньги через какую-то большую сосалку?

Как думаете, какая их этих теорий самая вероятная?

З.Ы. Слава Господу, что хоть этот банк свой банкомат тут содержит. Помнится, на рынке были, кажется, ещё два банкомата, но их почему-то закрыли. Был банкомат и возле рынка. Его тоже убрали.

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