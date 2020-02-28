«Стоит ли нам жаловаться на жизнь?» Про старика, который каждый день с тележкой плетётся из Ячево в Слуцк

Старик каждый день с тележкой плетётся из Ячево в Слуцк. Обходит 11-й городок, собирает что-то на тележку и возвращается назад… Стоит ли нам жаловаться на жизнь?

Вот как думаете, почему ему приходится это делать?

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