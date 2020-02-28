В интервью газете «Кур'ер» Олег Бессонов, руководитель Слуцкой диагностической станции УП «Белтехосмотр», рассказал, каким может стать техосмотр в будущем и сколько водителей его сейчас не проходят.

Белорусские водители всё чаще игнорируют прохождение техосмотра из-за сложившейся ситуации с государственной пошлиной, которую в народе называют «дорожный сбор». И это ни для кого не секрет.

«Конечно, техосмотр оказался заложником этой сложной ситуации. То есть из-за того, что граждане фактически игнорируют уплату госпошлины, они, соответственно, игнорируют и прохождение самой процедуры ТО. А это влияет на общее состояние безопасности на дорогах. Если анализировать базу данных, сегодня средний возраст эксплуатируемого авто — 20 лет. Фактически это автомобили 90-х и нулевых годов, которые требуют особого внимания», — рассказывает Олег Бессонов.

«Содержать автомобиль надо в технически исправном состоянии. Это аксиома. Это цена жизни людей, которые гибнут на дороге. Ваша плохая фара может стоить кому-то жизни. Что соизмеримо: не допустить вашу машину на дорогу или не оставить в живых человека?» Олег Бессонов, руководитель Слуцкой диагностической станции УП «Белтехосмотр»

«Почти за 10 лет цифра уменьшилась в два раза»

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По словам Олега Бессонова, самым «благополучным» годом для диагностической станции в Слуцке был 2011-й. В то время как таковой госпошлины не существовало, система работала. Уплату дорожного сбора ввели с 2014 года.

«Если сравнивать цифры, то в 2011 году на станции было получено 14 831 разрешение на допуск к участию в дорожном движении, а в 2019-м — 8551. Почти за 10 лет цифра уменьшилась в два раза. Но в общей статистике наш город выглядит достаточно неплохо, в целом по республике картина более плачевная», — отмечает собеседник.

В стране зарегистрировано около 4,5 млн транспортных средств, а ТО проходят 23−25% из них. Но дело в том, что многие машины хоть на учёте и состоят, но по факту не ездят. «Поэтому сказать, что по дорогам с ТО ездят только 23−25%, не совсем правильно», — поясняет Олег Бессонов.

На сегодняшний день, по его словам, серьёзных колебаний в прохождении техосмотра нет: «Люди равномерно распределены по году, у каждого человека или организации свой период прохождения ТО, который уже сформировался. И не могу сказать, что есть пиковые нагрузки. Есть рост в апреле, который связан с началом дачно-грибного сезона. Но это небольшой подъём, не в разы».

«Всё зависит от отношения к машине, возможностей её хозяина и неисправности»

«Самая надёжная машина — это новая машина. Безусловно. В любом случае человеческий фактор является определяющим и в этом. Можно „свежую“ машину содержать в никаком состоянии, а автомобиль „с возрастом“ — в достаточно приемлемом. Нельзя по техническим возможностям сравнивать автомобиль, сошедший с конвейера, и авто, которому 40 лет», — отмечает Олег Бессонов.

По его словам, на диагностическую станцию в Слуцке в день приезжает в среднем 40−50 автомобилей. Около 80% из них проходят ТО с первого раза.

«Есть случаи, когда люди и по три, и по шесть раз приезжают. Всё зависит от отношения к машине, возможностей её хозяина и неисправности. Есть неисправности, которые трудно выявить: мы видим плохой эффект, но не всегда та же СТО может определить, что именно не так. И снова ТО является побуждающим фактором, который заставляет человека заниматься автомобилем и приводить его в нормальное состояние», — добавляет специалист.

Топ-3 наиболее распространённых неисправностей:

1. Тормозная система. Часто тот самый недостающий метр, из-за которого происходит ДТП, появляется из-за неисправности тормозной системы. Объективную оценку её состояния можно получить, только проверив её на тормозном стенде.

2. Световая сигнализация. В большинстве случаев это касается наружной световой сигнализации, а точнее — фар. Это одинаково важно как для самого водителя, так и для того, кто едет вам навстречу.

3. Рулевое управление и подвеска. Эти дефекты важно выявить на ранних стадиях, ведь они влияют непосредственно на управляемость авто и его безопасность.

«Дорога — это взаимодействие. Грош цена, если вы едете на новом автомобиле, а навстречу вам едет „редван“. Вот в чём особенность. Все участники дорожного движения должны исполнять свой круг обязанностей», — отмечает Олег Бессонов.

«Существует две процедуры, которые не являются единым целым»

Сотрудники ГАИ часто сталкиваются с тем, что многие водители не понимают процедуру прохождения техосмотра и получения разрешения и возмущаются по поводу составления на них административного протокола.

«На это надо обратить серьёзное внимание: существует две процедуры, которые не являются единым целым. На сегодняшний момент за непройденный техосмотр административной ответственности не существует. Есть ответственность за отсутствие разрешения на допуск к участию в дорожном движении. Вот за что водители получают штрафы», — обращает внимание руководитель станции.

Из чего состоит процедура:

1. Первый этап — техническая часть, которую в обиходе называют «технический осмотр». По результатам проверки гражданину выдаётся диагностическая карта и заключение.

2. Второй этап — административная процедура — выдача разрешения на допуск к участию в дорожном движении. Эта функция возложена на Министерство транспорта. Фактически это документ, который даёт возможность гражданину или организации эксплуатировать ТС, то есть участвовать в дорожном движении.

«Таким образом, чтобы получить разрешение на допуск, гражданин должен предоставить диагностическую карту с заключением „Исправно“; водительское удостоверение, свидетельство о регистрации ТС; квитанцию об уплате госпошлины (которая камень преткновения всех бед). Только в этом случае водитель получает разрешение на допуск, который даёт ему право ездить по дорогам и не бояться привлечения к административной ответственности», — поясняет Олег Бессонов.

СПРАВКА. Для физлиц управление ТС, в отношении которого не выдано разрешение на допуск к участию в дорожном движении, влечёт предупреждение или штраф от 1 до 3 базовых величин (от 27 до 81 рубля). За повторное в течение года — штраф от 2 до 5 базовых (от 54 до 145 рублей). Для юрлиц — штраф от 4 до 6 базовых (от 108 до 162 рублей).

«Дороги бесплатными не бывают»

Вопрос отвязки дорожного сбора от техосмотра обсуждается уже два года. Но сроки принятия решения не определены до сих пор.

«Пока законодательство определяет такой порядок, какой есть сейчас. Поймите правильно, дороги бесплатными не бывают. Мы всегда за них платим и будем платить: в виде пошлины или других налогов. От этого никуда не уйти. Конечно, платить налоги никому не нравится, это вызывает недовольство. Но это часть развития любого государства. Размер, справедливость этого налога — уже другой вопрос. У нас есть законодатели, которые будут приводить в соответствие эти моменты. Будет другое представление, значит, будет по-другому что-то работать.

У меня есть рассуждения, но они мои и не более того. Безусловно, пошлина отвяжется от ТО. Но пока не будет разработана заменяющая система, которая будет аккумулировать эти средства, ничего не произойдёт. Физически отвязать пошлину от ТО — дело получаса. Вопрос стоит в том, что какая-то из госструктур должна заниматься сбором средств на содержание дорог. Функции будут перераспределены.

Направление сейчас такое: в действующей системе убрать те несоответствия, которые выявились в процессе её работы. Учесть пожилых граждан, сезонность, дать возможность людям оплачивать ТО на тот период времени, который им нужен. Система будет более гибкая в плане взимания этой суммы", — делится мыслями руководитель станции.

«Формат разрешения будет изменён»

С 1 января 2020 года из перечня документов, представляемых физлицом для получения разрешения, исключена медицинская справка о состоянии здоровья и талон к водительскому удостоверению. С 1 апреля не нужно будет предоставлять и сертификат к свидетельству о регистрации ТС — он не будет больше выдаваться и как таковой упразднится.

«Формат самого разрешения будет изменён. Сегодня разрешение — это наклейка на лобовое стекло. С 1 апреля она будет иметь иную форму и будет переведена в перечень обязательных документов для предоставления сотрудникам ГАИ.

Что касается сертификата. Мы переходим на одноразовую систему, то есть человек получил разрешение, а когда срок действия закончился, выбросил его. А не так, как сейчас: сертификаты многоразовые и используются несколько лет, люди очень часто вынуждены его заменять, потому что изнашиваются.

Основополагающая этой системы — электронная база. В обозримом будущем разрешение переведут в разряд электронного документа. Сейчас каждое разрешение, которое получает гражданин, сразу же вносится в общереспубликанскую базу данных. То есть физическое наличие разрешения теряет свою обязательность", — поясняет Олег Бессонов.

СПРАВКА. Режим работы Слуцкой диагностической станции: со вторника по субботу — с 8.30 до 17.30, перерыв на обед — с 13.00 до 14.00. Телефон для справок: 4 69 21.

Записаться на государственный технический осмотр автомобилей можно также на официальном сайте УП «Белтехосмотр». На нём есть и калькулятор госпошлины.

Сколько стоит услуга прохождения ТО конкретно для вашего транспортного средства, можно посмотреть здесь.

Все услуги можно оплатить в том числе через ЕРИП (подробно — здесь).