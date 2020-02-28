Первый случай коронавируса в Беларуси: что известно о заболевшем студенте и какие меры предприняты

Заболевший студент из Ирана учится в БНТУ. Он снимал квартиру и не жил в общежитии. Подробности о первом случае коронавируса в Беларуси рассказал Владимир Караник, министр здравоохранения.

Студент не жил в общежитии

«Уже 26 февраля мы фиксировали резкий рост заболевших в Иране и приняли решение отнести эту страну к стране с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, — заявил в пятницу, 28 февраля, Владимир Караник. — И было дано указание провести активное выявление и обследование всех граждан Ирана, которые въехали в Беларусь после 20 февраля. Один из студентов был вызван в 33-ю поликлинику, на момент осмотра жалоб не предъявлял, но медработников смутила небольшая температура 37,3 и покраснение в горле. Он был доставлен в инфекционную больницу, где у него взяли мазки, и подтвердилось наличие семейства коронавирусов. Сейчас мы уточняем, насколько это эпидемиологически важно, но мы сразу же, демонстрируя свою открытость и последовательность, информировали об этом общественность и ВОЗ. Студенты, совместно с ним проживающие, а он проживал на квартире, госпитализированы для медицинского наблюдения. Состояние [студента с коронавирусом] абсолютно удовлетворительное, температура 37,4, выше она не поднимается».

Студенты, с которыми учился заболевший из Ирана, под медицинским наблюдением, передаёт TUT.BY.

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Как студент из Ирана добирался в Беларусь

«20 февраля на маршрутном такси он из Ирана приехал в Баку и 22 февраля прилетел в Беларусь. 22 февраля Иран ещё не относился к странам с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, на тот момент у студента признаков коронавируса ещё не было и тепловизоры в аэропорту каких-то отклонений не зафиксировали», — рассказал министр здравоохранения, передаёт TUT.BY.

БНТУ переводят на индивидуальную программу обучения

Вуз, в котором выявили носительство вируса, переводится на индивидуальную программу обучения, потоки пациентов разобщаются.

Владимир Караник отметил, что студент из Ирана не контактировал с большим количеством человек, у него не было жалоб на самочувствие, его вызвали в 33-ю поликлинику, чтобы в рамках противоэпидемиологических мероприятий провести обследование.

«Его вызвали в поликлинику на конкретное время, провели обследование. Медработник, который с ним контактировал и скорая помощь, которая его доставляла в инфекционную больницу, тоже находятся под медицинским наблюдением», — отметил министр здравоохранения.

Эпидемиологическая ситуация в Беларуси абсолютно контролируемая

«Некоторые радикально говорят: „Давайте закрывать границы“… Надо понимать, мы живём в глобальном мире, закрыть границы в принципе невозможно. Достаточно посмотреть в интернете flightradar, и вы увидите, сколько самолётов на этот момент находится над Европой и как перемещается наше население. Наша задача — обеспечить контроль на внешнем контуре республики за всеми въезжающими. Согласно тем же рекомендациям ВОЗ, закрытие границы не рекомендуется по ряду причин. Это будет стимулировать незаконную и бесконтрольную миграцию, когда люди всё равно, если им надо, въедут в страну, но минут все наши пункты контроля и, если они нелегально въехали, то будут бояться обращаться в органы здравоохранения. Это может привести к неконтролируемому распространению инфекции. Кроме того, транзитные точки, где пассажиров застанет решение какой-то из стран о закрытии границ, учитывая, что там трудно поддерживать санэпидрежим и там есть скученность населения, могут стать новыми рассадниками очагов инфекции. Поэтому усилия всех стран, а Беларусь работает в тесном контакте со всеми нашими соседями, европейскими странами, ВОЗ, направлены на усиление мер контроля и повышения эффективности выявления и лечения этих пациентов», — отметил Владимир Карарник.

КОНТЕКСТ. 27 февраля тесты, проведённые в Республиканском научно-практическом центре эпидемиологии и микробиологии, показали наличие коронавируса 2019-nCoV у одного из студентов из Ирана. Студент прибыл рейсом из Баку 22 февраля. Пациент и контактировавшие с ним лица помещены в закрытые боксы в Минской инфекционной больнице. Молодой человек чувствует себя удовлетворительно.

Сейчас в Беларуси проводятся санитарно-эпидемические мероприятия, направленные на недопущение распространения коронавируса 2019-nCoV.

РАНЕЕ. В Беларуси зарегистрирован первый случай коронавируса. Его привезли из Баку