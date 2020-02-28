Спешка, невнимательность, несоблюдение ПДД… Кому Слуцкая ГАИ уделит особое внимание на следующей неделе

Частая спешка, невнимательность, несоблюдение ПДД, особенно в неблагоприятных погодных условиях, оборачиваются как для водителей, так и для пешеходов неприятностями на дороге. С начала года на дорогах Случчины произошло четыре ДТП с участием пешеходов.

В целях предупреждения и профилактики ДТП с участием пеших участников дорожного движения с 2 по 6 марта Слуцкая ГАИ проведёт комплекс профилактических мероприятий «Пешеход».

Об этом «Кур'еру» сообщил Андрей Сенькевич, инспектор ДПС ОГАИ Слуцкого РОВД.

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В ТЕМУ. Инспектор Слуцкой ГАИ: «Диалога» между водителем и пешеходом, к сожалению, не получается«

Какие аварии с участием пешеходов произошли с начала года в Слуцком районе

1. ДТП на М. Богдановича в Слуцке. Утром 26 февраля 57-летняя жительница Слуцка за рулём Volkswagen Tiguanна нерегулируемом пешеходном переходе (в районе поворота на налоговую инспекцию) по касательной правым зеркалом задела пешехода. 36-летний случчанин отделался ушибом голени.

2. ДТП на Виленской в Слуцке. Около 7.40 26 февраля водитель за рулём Audi 80 ехал по улице Виленской в сторону микрорайона «Сахарный». Рядом с домом № 114 на нерегулируемом пешеходном переходе он сбил случчанку. С различными травмами женщину-пешехода госпитализировали в травматологию Слуцкой больницы.



3. ДТП на Ленина в Слуцке. Авария произошла 26 января на нерегулируемом пешеходном переходе возле аптеки № 80 — «бесправник» сбил человека. После удара мужчина «прокатился» на капоте более 10 метров, прежде чем упал на асфальт. Случчанина госпитализировали. Водитель был пьян (осенью он уже привлекался к ответственности за пьяное вождение).

4. ДТП в Гацуке. Авария произошла вечером 2 января в деревне Гацук. Житель Слуцкого района за рулём Ford совершил наезд на 52-летнюю случчанку, которая шла по правой по ходу движения обочине со своей невесткой. Невестка успела отскочить и не пострадала, а вот её свекровь была госпитализирована в травматологию ЦРБ. Освидетельствование водителя, к тому же «бесправника», показало 1,5 промилле.