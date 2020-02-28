Разработан проект застройки нового микрорайона «Заречный». Под жилые частные дома отведут 121 земельный участок. Планируется, что их будут выделять в конце этого года.
Об этом сообщает «Слуцкі край».
Кроме жилья там запланированы спортивные площадки, велодорожки, пляжная зона, луго-парковые зоны, павильоны пункта проката и торговли, другие объекты. Планируется, что во втором полугодии начнётся инженерная подготовка территории
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Микрорайона «Заречный» расположен в районе улицы Максима Богдановича, ограниченной поймой реки Случь и микрорайоном Новодворцы.
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