Разработан проект застройки нового микрорайона «Заречный». Под жилые частные дома отведут 121 земельный участок. Планируется, что их будут выделять в конце этого года.

Об этом сообщает «Слуцкі край».

Кроме жилья там запланированы спортивные площадки, велодорожки, пляжная зона, луго-парковые зоны, павильоны пункта проката и торговли, другие объекты. Планируется, что во втором полугодии начнётся инженерная подготовка территории

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Микрорайона «Заречный» расположен в районе улицы Максима Богдановича, ограниченной поймой реки Случь и микрорайоном Новодворцы.