МТС предоставляет скидку на детские смарт-часы при подключении на тарифный план «Супер Go»

МТС предоставляет скидку на детские смарт-часы Elari KidPhone 2, Elari FixiTime 3, Elari KidPhone 3G при подключении на тарифный план «Супер Go». Девайс можно купить как единым платежом, так и в рассрочку до 12 месяцев.

Устройства для детей сочетают в себе функционал умных часов, телефона и средства безопасности. Вы всегда будете знать, где находится ребенок, сможете связаться с ним и контролировать его контакты с другими людьми.

Модель Elari KidPhone 2 получила скидку 20 рублей и стала доступна за 69 рублей. Ежемесячный платеж при покупке в рассрочку на год составит всего 6,27 рубля.

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Часы Elari FixiTime 3 с двумя камерами и функцией голосового чата можно будет приобрести за 119 рублей. Платежи в рассрочку снижены до 10,81 рубля в месяц.

А стоимость Elari KidPhone 3G в рамках акции уменьшена до 179 рублей, что позволит сэкономить 50 рублей. Ежемесячный платеж при покупке в рассрочку составит 16,27 рубля.

Подробнее о тарифе смотрите здесь.

Подробнее об условиях акции смотрите здесь.

СООО «Мобильные ТелеСистемы», УНП 800 013 732