24 причины приобрести клубную карту Lampa

Виктория Капская
Виктория Капская
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Более 50 случчанок уже приобрели клубные карты Lampa и пользуются скидками — 5 — 30% - от партнёров проекта. Если вы не знаете, что подарить любимой женщине на 8 Марта, закажите для неё «ламповую» карту. Стоимость — 5 рублей.

Обладательницы карты могут получить скидки в разных магазинах, кафе, салонах красоты, спортивных залах, такси. Более того, список партнёров постоянно пополняется. При их поиске авторы проекта ориентируются на интересы случчанок.

Вы можете приобрести карту женского проекта Lampa по адресам:

  • улица Ленина, 128 (редакция газеты «Кур'ер»)
  • улица Комсомольская, 1 (двухэтажное здание за кафе «Блино»).

Режим работы: с 8 до 17 часов (обед — с 13 до 14 часов).

Вопросы по телефону 8 025 959 29 90 (Виктория Капская).

24 причины купить карту Lampa — партнёры и скидки

1. Слуцкая студия депиляции и шугаринга

  • Скидка: 20%.
  • Адрес: г. Слуцк, ул. М. Богдановича, 3, 1-й этаж, 101 кабинет.
  • Контакты: +375 29 342 21 59.
  • Instagram: @volosnetslutsk .

2. Sushi Slutsk

  • Скидка: 15%.
  • Адрес: г. Слуцк, ул. Комсомольская, 1−1.
  • Контакты: + 375 29 370 78 71, +375 29 249 78 71.
  • Instagram: @sushi_slutsk.

3. Детский развивающий центр «Лесенка»

  • Скидка: 5% (кроме индивидуальных занятий).
  • Адрес: г. Слуцк, ТЦ «Маяк», 5-й этаж, левое крыло.
  • Контакты: + 375 29 661 15 88, +375 33 352 62 03.
  • Instagram: lecenka_centr.

4. Визажист и бровист Юлия Макареня

  • Скидка: 25% - макияж любой сложности, коррекция и окрашивание бровей, долговременная укладка бровей, 15% - обучающие курсы.
  • Адрес: г. Слуцк, ул. Ленина, 120 (средний подъезд, 2-й этаж).
  • Контакты: +375 25 949 76 60.
  • Instagram: makeup_makarona

5. Танцевальная студия «12:33»

  • Скидка: 5 рублей на абонемент (полная стоимость месячного абонемента (8 занятий) — 35 рублей, при предъявлении карты Lampa — 30 рублей).
  • Адрес: г. Слуцк, ул. Уласовца, 3 (вход с правого торца здания).
  • Контакты: +375 33 602 47 15.
  • Instagram: danstudio1233

6. Мини-кафе «Бородуля»

  • Скидка: 10%, именинницам — 20%.
  • Адрес: г. Слуцк. ул. Ленина, 118 А.
  • Контакты: +(375 29) 661 88 00.
  • Instagram: borodulya.slutsk

7. Фитнес-зал Fizika. by

  • Скидка: 5% на абонемент.
  • Адрес: г. Слуцк, ул. Виленская, д. 14, административное здание стадиона «Городской».
  • Контакты: + 375 44 588 51 88.
  • Instagram: @fizika.by

8. Мастерская съедобных букетов «Изюм»

  • Скидка: 20% на букеты и композиции от 70 рублей, 10% - на все остальные букеты.
  • Контакты: + 375 29 617 00 98.
  • Instagram: izum_slutsk

9. Слуцкая студия красоты «Зефир»

  • Скидка: 15%.
  • Адрес: г. Слуцк, ул. Левоняна, 31а.
  • Контакты: +375 33 384 90 00.
  • Instagram: @zefir_slutsk.

10. Тренажёрный зал «Бункер»

  • Скидка: 10% на покупку абонемента.
  • Адрес: г. Слуцк, ул. Социалистическая, 14 (за зданием Слуцкого территориального центра социального обслуживания населения).
  • Контакты: +375 44 484 37 34.
  • Instagram: @bunkerslutsk.

11. Магазин «Всё для праздника»

  • Скидка: 30% на бижутерию и праздничные товары.
  • Адрес: г, Слуцк, ТЦ «Весна», магазин «Всё для праздника».
  • Контакты: +375 29 361 19 00.
  • Instagram: @alena_aseeva_vesna_slutsk.

12. Домашняя студия депиляции Karamel

  • Скидка: 5% - на 1 зону, 10% - на две и более зоны.
  • Контакты: +375 29 504 60 12, +375 44 793 35 51.
  • Instagram:@tatjana_sinkova

13. Лазерная эпиляция

  • Скидка: 10%.
  • Адрес: г. Слуцк, улица Копыльская, 33.
  • Контакты: + 375 29 651 45 05.
  • Instagram: @iplaser_slutsk

14. Lovelace. by

  • Скидка: 5%.
  • Адрес: г. Минск, ТЦ «Немига», 33 (3-й этаж, вход с улицы).
  • Контакты: + 375 29 888 32 81.
  • Instagram: @lovelace.by.

15. Коррекция и окрашивание бровей и макияж

  • Скидка: 15% - на окрашивание и коррекцию бровей, 10% - на макияж любой сложности.
  • Контакты: + 375 33 630 71 21.
  • Instagram: @iren.yakovuk

16. Моделирование бровей

  • Скидка: 20% - на моделирование, окрашивание, долговременную укладку бровей.
  • Контакты: +375 29 137 93 11.
  • Instagram: @sevil.nazarova

17. Кафе «Таверна»

  • Скидка: 10% на всё меню (бургеры, гонконгские вафли с жульеном, колбасками, сэндвичи с беконом, ветчиной, курицей, луковые кольца, чай, кофе), кроме алкоголя.
  • Адрес: ул. Ленина, 120 (двухэтажное здание на остановке «Рынок»).
  • Контакты: + 375 29 622 24 99.
  • Instagram: @tavernaslutsk

18. Химчистка мебели, матрасов и ковролина

  • Скидка: 10%.
  • Контакты: +375 44 460 76 35.
  • Instagram: @liya.zvyagova

19. Торты и десерты от Марины Разуменко

  • Скидка: 5%, с последующим заказом скидка увеличивается на 1% до максимальной скидки 10%.
  • Контакты: + 375 29 871 50 95.
  • Instagram: @marinesko_cakes.

20. Магазин сексуального здоровья Amor. by

  • Cкидка: 7%.
  • Контакты: +375 44 749 09 90, +375 29 569 09 90.
  • Адрес: Минск, пер. Инструментальный, д. 6, оф.105 (рядом метро «Парк Челюскинцев»).
  • Instagram: amor.by.

21. Детский развлекательный центр «Лео Парк»

  • Скидка: 10% на услуги лабиринта.
  • Контакты:+375 1795 22 555, +375 44 765 0 555 .
  • Адрес: ул. Парижской Коммуны, 2−1, ТЦ «Маяк», 6-й этаж.
  • Instagram: @leo_slutsk_by.

22. Трикотажная одежда для всей семьи OGMA

  • Скидка: 7% при заказе через Instagram и сайт.
  • Контакты: +375 29 690 20 14, +375 29 607 05 90.
  • Instagram: @ogma_plus.

23. Студия красоты «Малина»

  • Скидка: 10% на педикюр, наращивание ногтей, наращивание и окраску ресниц.
  • Контакты: + 375 44 780 60 06.
  • Адрес: г. Слуцк, ул. Ленина, 177 («Дом быта», вход со стороны «Бистро»).
  • Instagram: @malina_slutsk.

24. Такси «Лиза»

  • Скидка: 10%.
  • Контакты: +375 44 719 10 00, +375 25 719 10 01, +375 29 719 18 01.
  • Instagram: @andreialeshko092018.

СПРАВКА. Женский проект Lampa газеты «Кур'ер» появился в Слуцке в апреле 2019 года. Он создан для того, чтобы дать случчанкам возможность развиваться, получать новые знания и навыки и с пользой проводить свободное время. А также отдохнуть от работы и бытовых хлопот.

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28 февраля 2020 12:26
It is 2015
Участник
It is 2015

логотип ваш уж очень упаковку прокладок напоминает

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28 февраля 2020 12:27

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Виктория Капская

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тел. 8044 540 29 39, email: alicelistapad@gmail.com,
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