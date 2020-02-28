Конец отчаяния. В бараке на Вечеркевича представитель госконтроля поговорил со слуцкими чиновниками

«Кур'ер» почти год следит за судьбой 94-летнего барака на улице Вечеркевича в Слуцке. Его жильцы жаловались в райисполком на то, что их дом разрушается и в нём невозможно нормально жить. Но районные власти считали иначе и собирались делать там капремонт. И вот 27 февраля в барак на Вечеркевича приехал Дмитрий Ахрем, председатель Солигорского межрайонного комитета государственного контроля Комитета государственного контроля Минской области. «Кур'ер» следил за событием.

Встреча и экскурсия

На встречу с жильцами барака, кроме Дмитрия Ахрема, приехали

Николай Воронько , начальник Слуцкого ЖКХ,

, начальник Слуцкого ЖКХ, Сергей Иванов , начальник ЖЭУ № 2,

, начальник ЖЭУ № 2, Людмила Попченя, начальник отдела ЖКХ Слуцкого райисполкома, и другие.

Старожилы барака Галина Фоминых и Роза Голубева показали комиссии свои квартиры, в которых провисают потолки, стены в трещинах и дырах и нет никаких удобств, кроме отопления. Рассказали, как летом им обследовали дом и вскрыли полы. Под настилом тогда обнаружились трухлявые деревянные лаги и доски, обгоревшие во время пожара в 2006 году.Комиссию провели вокруг дома, чтобы показать наружные трещины и дыры в отмостке, через которые в дом льётся вода, проникают мыши и крысы. Во время экскурсии Роза Голубева на эмоциях предложила слуцким чиновникам самим пожить в таких условиях. «А мы можем пока пожить в ваших коттеджах», — сказала она.

По указанию Дмитрия Ахрема вскрыли опечатанную квартиру № 2, из которой в прошлом году за нарушения выселили жильцов. Там картина была намного печальнее, чем в других квартирах: ободранные стены и щели, в которые пролезает палец.

Почему люди из барака злятся

В коридоре председатель Комитета госконтроля поговорил с начальством из Слуцка и жильцами. Жильцы говорили на повышенных тонах о наболевшем. А Дмитрий Ахрем заметил, что люди негодуют, потому что власти присылают им непонятные ответы.

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«Я читал ваши ответы. Из них людям очень трудно понять, на что надеяться. Поэтому они ищут последнюю инстанцию и идут в Комитет государственного контроля, — сказал Дмитрий Иванович чиновникам. — Я вот им объясняю и вижу, что они слышат это в первый раз».

«Я вижу, что ремонт нецелесообразен»

«По техническому заключению в доме вроде как можно делать капитальный ремонт, — сказал Дмитрий Ахрем. — Но я даю сто процентов, что это будет экономически невыгодно с учётом средней стоимости квадратного метра строительства нового жилья. Я из практики вижу, что ремонт нецелесообразен».

Он пообещал, что госконтроль напишет официальное письмо слуцким властям. Им необходимо будет рассчитать экономическую целесообразность ремонта барака. Аналогичное письмо будет отправлено в облисполком.

Если барак расселят, то владельцам приватизированных квартир дадут компенсацию или арендное жильё.

Радость, надежда, благодарность

Ранее об этом бараке:

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После того как чиновники уехали, жительница барака Роза Голубева сказала «Кур'еру», что очень рада и благодарна Дмитрию Ахрему за его работу. «Очень хороший госконтроль, — сказала она. — Вот увидите, всё будет хорошо, на нашей стороне».