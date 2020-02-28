Конец отчаяния. В бараке на Вечеркевича представитель госконтроля поговорил со слуцкими чиновниками

«Кур'ер» почти год следит за судьбой 94-летнего барака на улице Вечеркевича в Слуцке. Его жильцы жаловались в райисполком на то, что их дом разрушается и в нём невозможно нормально жить. Но районные власти считали иначе и собирались делать там капремонт. И вот 27 февраля в барак на Вечеркевича приехал Дмитрий Ахрем, председатель Солигорского межрайонного комитета государственного контроля Комитета государственного контроля Минской области. «Кур'ер» следил за событием.
Встреча и экскурсия
На встречу с жильцами барака, кроме Дмитрия Ахрема, приехали
- Николай Воронько, начальник Слуцкого ЖКХ,
- Сергей Иванов, начальник ЖЭУ № 2,
- Людмила Попченя, начальник отдела ЖКХ Слуцкого райисполкома, и другие.
По указанию Дмитрия Ахрема вскрыли опечатанную квартиру № 2, из которой в прошлом году за нарушения выселили жильцов. Там картина была намного печальнее, чем в других квартирах: ободранные стены и щели, в которые пролезает палец.
Почему люди из барака злятся
В коридоре председатель Комитета госконтроля поговорил с начальством из Слуцка и жильцами. Жильцы говорили на повышенных тонах о наболевшем. А Дмитрий Ахрем заметил, что люди негодуют, потому что власти присылают им непонятные ответы.
«Я читал ваши ответы. Из них людям очень трудно понять, на что надеяться. Поэтому они ищут последнюю инстанцию и идут в Комитет государственного контроля, — сказал Дмитрий Иванович чиновникам. — Я вот им объясняю и вижу, что они слышат это в первый раз».
«Я вижу, что ремонт нецелесообразен»
«По техническому заключению в доме вроде как можно делать капитальный ремонт, — сказал Дмитрий Ахрем. — Но я даю сто процентов, что это будет экономически невыгодно с учётом средней стоимости квадратного метра строительства нового жилья. Я из практики вижу, что ремонт нецелесообразен».
Он пообещал, что госконтроль напишет официальное письмо слуцким властям. Им необходимо будет рассчитать экономическую целесообразность ремонта барака. Аналогичное письмо будет отправлено в облисполком.
Если барак расселят, то владельцам приватизированных квартир дадут компенсацию или арендное жильё.
Радость, надежда, благодарностьПосле того как чиновники уехали, жительница барака Роза Голубева сказала «Кур'еру», что очень рада и благодарна Дмитрию Ахрему за его работу. «Очень хороший госконтроль, — сказала она. — Вот увидите, всё будет хорошо, на нашей стороне».
Ранее об этом бараке:
- В Слуцке жители барака просят расселить их. Но власти отвечают, что 93-летний дом пригоден для жилья
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«Ты, Федор, ничего не бойся, только поживи еще тут немного, а я разберусь сейчас и приду. Понял меня?»
Помню в этом доме жил Козловский. В 1й школе учился.Отличник.
«Начальства вяликае прыязджала, казали расселяць будуць.»
«Ты, бабушка, не плачь. Будешь новый год в новой квартире встречать»