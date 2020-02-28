Иранца с коронавирусом вывозят из дома в Минске. Фото

Вчера стало известно, что коронавирус обнаружен у студента из Ирана, который учится в БНТУ. Это первый случай обнаружения COVID-2019 в Беларуси.

Молодому человеку 21 год. Он 22 февраля прибыл в Минск рейсом из Баку. Пациент и контактировавшие с ним лица помещены в закрытые боксы в Минской инфекционной больнице. Молодой человек чувствует себя удовлетворительно.

В связи с произошедшим с 28 февраля по 15 марта учебный процесс в БНТУ переводится на обучение по индивидуальному плану для каждого обучающегося, то есть аудиторных занятий не будет — сообщает сайт БНТУ.

Будет ограничено посещение общежитий посторонними лицами. Университет отменяет проведение массовых мероприятий и рекомендует ограничить контакты с иными лицами, в том числе участие в массовых мероприятиях, проводимых в учреждениях города.

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Как сегодня заявил президент Беларуси, он не видит необходимости закрывать границы из-за появления коронавируса в стране, сообщает БелТА. «Нашим врачам надо спасибо сказать. Ни границы не закрывают, ни гвалтом не кричат, ни шуму, ни пыли. Хотя делаем всё то, что делают даже в Китае… Ну закроете границы, и что? Границы были закрыты, но сегодня весь мир заболел коронавирусом. При таком глобальном общении — это пустое. Надо на месте спокойно работать по всем направлениям», — сказал президент.

Глава ВОЗ призвал все страны думать о том, что коронавирус коснётся их неизбежно. COVID-2019 уже на всех континентах, кроме Антарктиды. Вирус затронул 48 стран (в т.ч. Беларусь и соседнюю Литву). На сегодняшний день в Китае заболело более 78 000 человек, в остальном мире — свыше 4440. Выздоровевших — более 36 400. Умерло — 2858.

Например, вспышка инфекции в Италии, 605 заразились (17 умерло), в Иране инфицировано 245, во Франции — 38, в США — 60.

Заразился Ираджи Харирчи, замминистра здравоохранения Ирана, а Хади Хосрошахи, бывший посол Ирана в Ватикане, скончался от COVID-2019, инфицирована Масумех Эбтекар, одна из вице-президентов этой страны.

Для мира экономические потери от пандемии уже исчисляются миллиардами долларов.