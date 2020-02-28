Какого цвета вены на ваших руках? Ответьте на вопрос и узнайте свой цветотип

Зима, весна, лето и осень. Вы наверняка слышали о цветотипах, основанных на четырёх порах года (некоторые выделяют ещё и подтипы. Например, холодная зима, тёплая зима). Если вы погуглите «цветотип», то наткнётесь на тонны текста и десятки цветовых схем, которые бывают довольно запутанными. Мне кажется, что это какой-то заговор стилистов. На самом деле, чтобы понять, какие оттенки вам подходят, достаточно определить ваш тип внешности — тёплый, холодный или смешанный (нейтральный). А для этого надо ответить на три вопроса.

1. Какого цвета вены на ваших руках?

Разогните кисть в запястье и посмотрите на вены. Если они:

голубого или фиолетового цвета, то у вас холодный тип;

зелёного или оливкового — тёплый тип;

голубого или зелёного — нейтральный, смешанный.

2. Как загорает ваша кожа?

Вспомните, как выглядит ваша кожа после нескольких часов на солнце.

Красная кожа, вы сразу сгораете — холодный тип.

Золотистая кожа, загар «берётся» — тёплый тип.

3. Какой цвет кожи в зеркале?

Возьмите белый лист бумаги, приложите его к лицу и посмотрите в зеркало. Если ваша кожа по сравнению с бумагой:

красная, розовая, пурпурная — холодный тип;

жёлтая/золотистая, персиковая — у вас тёплый тип;

комбинированная, есть как розовые участки, так и жёлтые — нейтральный тип.

Если после ответа на эти вопросы вы не уверены в том, какой у вас цветотип, значит, скорее всего, он нейтральный.

Кратко о цветотипах:

Холодный цветотип

Представьте себе пасмурный день или горное озеро. Какие цвета вы видите? Серый, серебристый, голубой, тёмно-зелёный, синий, белый, чёрный. Это холодная палитра. Внешность девушек, которые относятся к холодному цветотипу, тоже наполнена этими цветами. Это могут быть брюнетки с иссиня-чёрными волосами и голубыми глазами, блондинки с серыми, серо-зелёными глазами. Кожа у холодного цветотипа, как правило, имеет розовый подтон.

Тёплый цветотип

Огонь, солнечный день, морское побережье. Именно такие ассоциации возникают с тёплым цветотипом. Это красно-жёлтая палитра. Девушки с таким типом внешности обладают «тёплыми» оттенками волос — каштановый, золотой, золотисто-русый. Цвет глаз — оттенки коричневого, зелёные. Кожа имеет жёлтый, оливковый оттенок.

Нейтральный цветотип

Во внешности девушек с нейтральным цветотипом сочетаются тёплые и холодные оттенки. Например, это может быть шатенка с серыми глазами и бледно-розовой кожей.

Для чего знать свой цветотип?

Смоделируем ситуацию. Вы хотите покраситься в блондинку и не знаете, какой оттенок выбрать — пепельный или золотистый. Если у вас холодный цветотип, то вам подойдут холодные оттенки блонда, следовательно, стоит выбрать пепельный блонд. Конечно, если вы выберите золотистый оттенок, то вы не будете смотреться ужасно. Просто он будет подходить вам меньше.

Посмотрите на Кэти Перри. У неё холодный цветотип. На фотографиях слева и по центру образ девушки гармоничный, волосы и макияж выполнены в холодных оттенках. На фотографии справа с образом певицы что-то пошло не так. Жёлтый оттенок волос и макияж в золотой гамме не украшают девушку.

Если вы знаете английский, то можете посмотреть видео Брэда Мондо на эту тему.