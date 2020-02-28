Что изменится в Беларуси с 1 марта

Вырастет стоимость обучения в некоторых вузах, подорожают сигареты, услуги мобильной связи одного из операторов. Появится общая база должников, которые не смогут уехать за границу через Россию. Из продажи изымут 41 лекарство. Начнёт действовать техрегламент ЕАЭС об ограничении опасных веществ в электротехнических изделиях. Откроется сезон охоты, но будет введён запрет на ловлю щуки…

Подорожает обучение в вузах

С 1 марта повысится стоимость платного обучения в некоторых высших учебных заведениях страны. Цены на обучение вырастут в БГУ, БНТУ, БГЭУ, Брестском государственном университете имени А.С. Пушкина, а также в Барановичском государственном университете. Причиной повышения платы за учёбу в вузах называют рост затрат на обучение.

Подорожают сигареты

С 1 марта в Беларуси вырастут цены на некоторые марки сигарет от 1 до 15 копеек. Последний раз цена на сигареты в Беларуси поднималась месяц назад.

Подорожание коснётся некоторых сигарет, производимых табачной фабрикой «Неман», ООО «Табак-инвест» и ООО «Интер Тобакко», а также отдельная табачная продукция, ввозимая в страну импортёрами — компаниями «Беларусьторг» и «Энерго-Оил».

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Поднимутся цены на тарифы Life

С 3 марта на некоторых тарифах будет увеличена стоимость абонентской платы. Вместе с тем интернет-трафика и минут станет больше. Для абонентов, которые пользуются предложениями со скидкой, плата не изменится.

Некоторые лекарства исчезнут из аптек Беларуси

Лекарства изымаются из продажи из-за нарушений со стороны поставщиков. Запрещена продажа 41 лекарства. В запретный список попали лекарственные препараты для ЭКО (экстракорпорального оплодотворения) и медпрепараты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы. Для них с 22 августа 2018 года была введена обязательная регистрация предельных отпускных цен. На данные лекарства не были вовремя зарегистрированы предельные отпускные цены.

В МАРТ пояснили, что эти меры и мониторинг предельных отпускных цен позволяют предотвратить торговлю лекарствами по завышенным ценам.

Будет введён запрет на ловлю щуки

Ежегодный весенний нерестовый запрет на ловлю щуки в Беларуси начинается с 1 марта 2020 года в Минской, Могилёвской, Брестской, Гродненской и Гомельской областях и продлится до 15 апреля 2020 года. В Витебской области запрет действует с 9 марта по 25 апреля 2020 года.

Пойманную щуку нужно выпустить обратно в водоём. Нарушителю придётся возместить ущерб в размере 9 базовых величин за каждую щуку, а если этот ущерб превысит 100 базовых величин, то наступит уголовная ответственность.

Откроется сезон охоты

C 14 марта открывается весенний сезон охоты. Охотиться можно будет на гуся белолобого, гуся-гуменника, гуся серого, казарку канадскую, самцов кряквы, свиязи, гоголя, широконоски, чернети красноголовой, чернети хохлатой, чирка-трескунка, чирка-свистунка, утки серой.

Появится единая база невыездных Беларуси и России

Представители МВД обеих стран планируют к 1 марта составить общий список граждан, которым ограничен выезд за границу. Уехать за рубеж через Россию уже не получится.

«Информация о данной категории лиц будет находиться непосредственно во всех пунктах пропуска на государственных границах двух стран», — сообщил начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун.

Вводятся ограничения на вознаграждения за продвижение социально значимых товаров

МАРТ Беларуси рекомендует с 1 марта ограничить 5% совокупный размер любых вознаграждений, которые предоставляются субъектам торговли производителями или поставщиками социально значимых продовольственных товаров. Такое требование содержится в рекомендациях по обеспечению соблюдения положений доктрины национальной продовольственной безопасности Беларуси, одобренных коллегией МАРТ, сообщила пресс-служба министерства.

Субъектам торговли рекомендуют обеспечить удельный вес белорусских продуктов в объёме розничного товарооборота от 80 до 85%. Предприятия торговли должны обеспечить выгодное размещение и выкладку товаров белорусского производства и обозначить их специальной вывеской.

Заканчивается действие решения о фиксированной цене на сахар в 1,5 рубля

До 1 марта действует предельная минимальная цена на кристаллический сахар в 1,5 рубля за килограмм, на ввезённый и на произведённый в нашей стране. Торговые сети не могут продавать его дешевле этой суммы. Госрегулирование цен на 90 дней ввели с 1 октября прошлого года из-за появления в торговле дешёвого сахара из России, а затем продлили до 1 марта. Решение о цене на сахар МАРТ может принимать на срок не больше 90 дней в течение одного года.

Совмин меняет порядок возмещения коммунальных услуг при аренде

Постановление Совмина от 15 февраля 2020 г. № 88 внесло изменения в Положение о порядке возмещения арендаторами расходов по содержанию, эксплуатации, ремонту сданного в аренду или переданного в безвозмездное пользование недвижимого имущества, затрат на санитарное содержание, коммунальные и другие услуги.

Изменения коснулись как некоторых терминов, так и порядка расчета возмещаемых арендаторами сумм.

Техрегламент ЕАЭС ограничивает применение опасных веществ в изделиях электротехники

Технический регламент Евразийского экономического союза «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» (ТР ЕАЭС 037/2016) ограничивает применение ряда опасных веществ в электротехнической продукции на стадии её разработки и производства. В гомогенных материалах, входящих в конструкцию этих изделий, концентрация свинца, ртути, шестивалентного хрома, полибромированных дифенилов и дифенилэфиров не должна превышать 0,1%, а кадмия − 0,01%.

ТР ЕАЭС 037/2016 вступил в силу 1 марта 2018 года. Для того чтобы субъекты хозяйствования подготовились к применению его требований, было дано 2 года - до 1 марта 2020 г. Теперь субъекты хозяйствования должны иметь декларации либо сертификаты соответствия продукции требованиям ТР ЕАЭС 037/2016.