«Замечания отвлекают от учёбы, а рамки мешают самовыражаться». Что думают о внешнем виде школьники и администрация

Несмотря на то, что к внешнему виду школьника есть множество требований, их соблюдение кажется не таким уж и сложным. Но проучившись в школе 11 лет, часто сталкиваешься с дискуссиями и несогласием между учениками и администрацией школы.

Ученики и педагог Слуцкой СШ № 8 рассказали «Кур'еру», насколько для них важно придерживаться официально-делового стиля одежды.

Станислав Сикорский, учащийся 11 «А» класса: — В нашей школе, как и в других, требуют придерживаться официально-делового стиля одежды. Конечно, я придерживаюсь этих правил, но это скорее вынужденная необходимость, нежели моё желание. Когда я выбираю одежду в школу, для меня важно, чтобы она была чистой и опрятно выглядела.

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Я считаю, что внешний вид никак не влияет на успех учеников. И не совсем понимаю, для чего всё это нужно.

Мне делали замечания из-за внешнего вида. Это было, когда я пришёл в школу в штанах с манжетами и коротких носках. Педагогам не понравилось, что видны голые ноги.

Я бы хотел изменить нормы внешнего вида учащихся. По-моему, абсолютно неважно, в чём человек ходит в школу, важно то, что у него в голове. Одежда никак не влияет на учебный процесс, самое главное, чтобы ученику было комфортно.

Виктория Глухова, учащаяся 9 «В» класса:

— О правилах стиля одежды я знаю: нам часто говорят одеваться неброско и аккуратно, следить за причёской. Раньше я старалась придерживаться требований учителей и завучей, но со временем поняла, что это бессмысленно.

Собираюсь в школу каждый раз по-разному. Что найду, то и надену, но всё-таки стараюсь одеваться не ярко.

Думаю, что внешний вид на результаты учёбы не влияет. Неважно, в чём ты сидишь на уроке: в белой рубашке или в разноцветном худи. Важно то, как ты себя ощущаешь. И конечно, есть ли у тебя что-то в голове.

В основном меня отчитывали из-за волос, которые окрашены в яркий цвет, но я не понимаю, в чём проблема, ведь мой цвет волос никак не мешает мне учиться. Конечно, я бы хотела изменить нормы внешнего вида в школе. Регулярные замечания отвлекают от учёбы, а рамки мешают самовыражаться.

Ольга Павловская, заместитель директора по учебной работе СШ № 8:

— Мы, как и ученики, должны соблюдать официально-деловой стиль одежды. Делового стиля я придерживаюсь почти всегда. Если брать одежду, то это скорее юбка и блузка. Конечно же, слежу за макияжем и причёской.

Не так часто делаю замечания, но всегда обращаю внимание на внешний вид учащихся.

Считаю, что нужна обязательная единая школьная форма. Других решений я не вижу. Для меня идеальный внешний вид учащихся в нашей школе: прежде всего, он должен быть опрятным и в одежде, и в причёске. Ученику должны быть присущи деловитость и аккуратность.

Когда была мода на открытые животы, и старшеклассницы, и ученицы младших классов постоянно носили короткие топы. А джинсы с дырками — это ещё тот кошмар.

Я считаю, что внешний вид абсолютно не влияет на результаты учёбы. Но в современном мире люди в большей степени стали делиться по материальному состоянию. Поэтому в школе нужно уравнивать всех учеников.

Школа — это место, где вас оценивают за знания и эрудицию, а не за модные джинсы и кроссовки.

Справка. Требования к внешнему виду школьников

Одежда делового стиля (костюмы, брюки, белые рубашки и юбки средней длины). В тёплое время года учащимся разрешается носить футболки без принтов, а в холодное — пуловеры и свитера.

Обувь должна быть классической, тёмных тонов.

Волосы средней длины и длинные обязательно должны быть собраны. Цвет волос предпочтительно натуральный.

Ногти должны быть аккуратно подстрижены, а лак следует выбирать неброских оттенков.

Макияж лёгкий, дневной. Парфюмерные и гигиенические средства должны быть с лёгким нейтральным запахом.

ПИШИТЕ. Итак, ученики твердят, что в единообразной одежде нет никакого смысла и она им мешает самовыражаться. А учителя пытаются объяснить, что в школе ученикам вполне достаточно самовыражаться за счёт знаний. А как считаете вы?